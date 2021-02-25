近期加州出現傳播力更高的新冠肺炎變種病毒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該變異株帶有L452R的突變，目前美國加州大學舊金山分校還沒有正式發表研究，但在接受雜誌、期刊訪問時提到該變異株的傳播力增加、致病力提高，家戶中的傳播比之前來的普遍。當地學者認為需要關切，但是還沒有英國變異株威力強大。

至於東岸紐約的變異株，羅一鈞表示，該變異株帶有E484K的突變，南非、巴西變異株也有這個突變，這個突變的特色是影響抗體保護力，導致疫苗的保護效果減弱，不過實際上這一株還沒有經過BNT、莫德納、AZ疫苗測試，只是從南非株測試來看，輝瑞、莫德納抗體力價會下降，不過還是在保護濃度之上，長遠來看會擔憂保護力減退的比較快。

羅一鈞表示，目前輝瑞也有在研發針對變異株來設計的新款疫苗，可能在打過輝瑞疫苗後，進行補打可以增加保護力，但還需要經過測試，尚未正式成為新款疫苗。若要成為新款疫苗，還是要經過臨床試驗，不會那麼快廣泛使用。

(中時 )