馬來西亞無視國內法庭命令，將1086名緬甸國民遣送回軍事統治的緬甸，美國與歐洲聯盟對此同聲表達譴責；此外，全球近140個非政府組織也呼籲聯合國緊急對緬甸實施武器禁運。

法新社報導，美國今天帶頭批評馬來西亞當局藐視法院命令，將1086名緬甸國民驅逐出境，遣送回軍事統治的緬甸。

這批移民今天在馬來西亞軍事基地搭乘緬甸軍艦啟程返國。維權人士指出，這批人中不乏弱勢的尋求庇護者。

人權團體嚴詞批評這項遣返計畫，且展開驅逐的幾個小時前，吉隆坡最高法院才剛下令暫停動作，好讓維權人士提出法律挑戰。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，緬甸軍方「長期以來有侵犯少數宗教和種族人權的紀錄」。

普萊斯在華盛頓向記者表示：「我們持續呼籲區域內考慮將緬甸移民遣返回緬甸的各國，在聯合國難民署（UNHCR）評估完這些移民是否有任何保護問題的隱憂前，暫停遣返動作。」

據路透社消息，歐洲聯盟（EU）也對馬來西亞驅逐緬甸國民一事表達關切。歐盟表示，馬國當局無視法院命令，仍舊驅逐緬甸國民，歐盟對此「深感遺憾」，也對緬甸使用軍艦來接駁有所顧慮。

歐盟發言人向路透社表示：「我們原本希望馬國當局尊重馬國法院的決定，我們也強調尊重國際法律和不遣返原則的重要性。」

另一方面，來自31個國家近140個非政府組織今天連署公開信，呼籲聯合國安理會緊急對緬甸實施武器禁運。緬甸本月初發生軍事政變，政局陷入動盪。

法新社報導，這封信寫到：「聯合國安理會應該緊急對緬甸實施全球武器禁運，以因應這場軍事政變，並阻止軍政府進一步濫權。」

信中繼續寫道：「允許轉運武器到緬甸的各國政府，包括中國、印度、以色列、北韓、菲律賓、俄羅斯和烏克蘭，應該立即停止供應任何武器、彈藥和相關裝備。」

上述被點名的國家中，有3國目前為安理會成員國，即擁有否決權的永久成員國中國、俄羅斯，以及非永久成員國印度。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）執行主任羅思寫道：「鑑於對洛興雅人（Rohingya）的大規模暴行、數十年來的戰爭罪行，並推翻民選政府，聯合國安理會起碼能做的，是對緬甸施行全球武器禁運。」

包含數十個亞洲非營利組織簽字的這封信寫道：「安理會也應該實施鎖定目標的制裁措施、全球旅行禁令，並凍結軍政府和軍事集團領導階層的資產。」

(中央社)