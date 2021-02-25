「一眉哥」安東尼戴維斯在湖人的重要性，如今完全顯示出來了！自從一眉哥小腿拉傷缺陣之後，湖人最近6場當中輸了5場，更處於4連敗窘境，讓「小皇帝」詹姆斯更加難堪的是，湖人進攻效率已跌到聯盟倒數第2，表現完全不像衛冕軍。

詹姆斯今天只拿19分、4助攻與4籃板，本季連續32場至少拿下15分、5籃板及5助攻紀錄宣告中斷，但讓詹皇更需擔憂的是湖人團隊進攻，最近4場比賽已有3場比賽沒辦法破百，上季也才出現兩場，今天只拿89分更創本季得分新低。

其實不僅進攻效率低迷，湖人在安東尼戴維斯受傷後，包含三分出手次數、三分投進次數與三分命中率都排在聯盟第25，代表他們外線火力確實出了大問題，接下來恐怕只能期待一眉哥趕緊在全明星賽過後歸隊，否則他們本季前景堪憂。

反觀高居西區龍頭的爵士，最近24場贏了22場，其中20場更以兩位數優勢勝出，過去兩周他們分別擊敗過湖人、快艇、七六人、公鹿、熱火及塞爾提克等隊，平均勝分更達16.7分，看來爵士或有機會成為本季爭冠的大黑馬，前提是不能出現傷兵或新冠感染者才行。

(中時 )