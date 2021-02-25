這2天學測成績揭曉，媒體報導一位私中滿級分同學，不想當醫生卻又想學醫，於是打算填選台大醫工系。對此，精神科醫師沈政男奉勸他，讀醫學系不一定要當醫生，畢業後照樣可從事醫學基礎研究。他還說，台灣要栽培出諾貝爾獎得主，最可能就是生理與醫學獎項，即使以後當不成愛因斯坦等級的天才，那張醫師牌至少讓人生活不虞匱乏，還可以提早退休。

沈政男想要告訴這位學霸，極少有人還沒進醫學系，就對當醫生有興趣，除非是家學淵源；大部分人都是不願意浪費分數而填了醫學系。三十多年前如此，他敢說到了今天，依然還是這樣。

沈政男提到，如果對學術研究有興趣，想要成為頂尖學者，或者想要得到諾貝爾獎，那麼，讀醫更是你最好的選擇。尤其以台灣的研究環境來說，台灣本土若要栽培出諾貝爾獎，最可能就是生理與醫學！因為，台灣的醫學研究，早已是世界水準。

沈政男認為，醫學值得鑽研的主題太多了，比如癌症、老化、精神疾病等，好多疑問等待下一個天才，指出一條柳暗花明的道路。只是，高中生知不知道這些醫學題目？當然不知道，因為高中老師都沒有醫學背景。高中生比較熟悉的是數理化生這些基礎科目，不可能對醫學問題產生興趣。

其實，在疾病當中，藏著宇宙最深邃的奧秘！疾病是一道裂縫，從那裡看進去，可以一窺造物者的鬼斧神工！比如，植物人有沒有意識？意識如何產生？又比如細胞死了能不能復生？從無生物到生物，究竟如何啟動生命的巨輪？太多了，這類大哉問的哲學問題，其實都跟醫學有關。但高中生不會知道，以為研究哲學只能坐在搖椅上，不曉得最深奧的哲學藏在實驗室裡。在所有醫學領域裡，最新、最未被開發，也最奧秘最美妙，當然是腦科學了。

今天也聽說，有滿級分同學想研究腦科學，不曉得該念心理系還是醫學系？沈政男指出，心理學家乃研究人的行為，即使是認知心理學，也是研究表現出來的認知現象，比如注意力、記憶力或知覺，幾乎不管腦部機轉；當然有越來越多心理學家朝向神經認知科學來發展，但等於是跨界，來到了生物領域了。相對來說，如果從醫學進到神經或精神病理，一方面可以熟悉腦部結構與生理，另一方面也可以了解各類腦部疾病所產生的種種腦功能變化，有助於了解正常腦功能。

沈政男舉出實例，譬如你參加甄試前夕，為什麼緊張到睡不著？為什麼進考場前心跳加速，想上廁所？這是因為腦部有一個「恐懼迴路」，主宰著人對未來事件的預期情緒。你如果念心理系，可以測量焦慮指數，比如心跳、瞳孔與坐立不安，但你如果念醫學，除了這些，還可以知道藥物的抗焦慮效果，以及這些藥物到底作用在腦部的什麼區域。

沈政男相信，讀醫學系其實進可攻，退可守，不管是安身立命，或追求學術夢想，都是很好的選擇。下一個牛頓與愛因斯坦，將會誕生在腦科學領域。甚至會因為腦科學，而產生下一個物理學革命。當然，如果最後當不了牛頓或愛因斯坦，那張醫師牌至少讓你不只生活不虞匱乏，還可以提早退休。

(中時新聞網)