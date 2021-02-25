2021金馬奇幻影展即將於4月9日展開，25日公布Netflix原創出品日本恐怖大師清水崇的驚悚新作《異變者》為本屆開幕片。以《咒怨》「嚇」遍影壇的清水崇，這回將同名邪典漫畫般上大銀幕，讓日本影帝綾野剛透過覺醒的神祕能力，和超人氣男星成田凌一同揭開人類深藏內心的怪物模樣。此外，影展也選入另外7部的日本電影，松坂桃李、岡田將生、成田凌、清原果耶、志尊淳等明星雲集，題材橫跨恐怖、驚悚、科幻、愛情、喜劇、青春校園，讓觀眾徜徉在東瀛狂想之中。

包括鬼才導演SABU的《破碎的瞬間》，讓擁有英雄夢的學長遇見堅信一切不幸皆是幽浮造成的怪學妹，峰迴路轉的劇情，讓人好笑好哭又無比激動，不到最後一分鐘根本猜不到結局。連動畫名導押井守都盛讚的《超越無限兩分鐘》，導演山口淳太不靠特效輔助，憑著精密計算和天衣無縫的一鏡到底，帶領觀眾一起跳躍時空。導演豊田利晃攜手老班底松田龍平、窪塚洋介與GEZAN樂團主唱MahiTo The People挑樑主演的《破壞之日》，將人們對疫情以及政府作為的憤怒轉化成橫行的惡魔，對映全球疫情籠罩的當下，更加真實駭人

角色造型多變的成田凌，在《老師！你會不會談戀愛》成為只懂微積分、愛情卻零分的補習班老師，在古靈精怪的女高校生清原果耶指導下，升級為超級無敵追女仔。《舌尖上的高潮》用食慾把愛情比下去，納豆、麻婆豆腐和背脂大蒜拉麵變成催情神物，用驚悚為佐料，讓人看得食慾性慾皆大開。

還有兩部改編人氣漫畫的佳作。森垣侑大導演的《三角窗外是黑夜》，找來新生代男星志尊淳與岡田將生組成最帥的除魔搭檔，魅力無邊的兩人要讓觀眾嚇到膽戰心驚，腐到心花怒放。《早安甜心歐嗨喲》則帶著影迷重返「早安家族」的黃金時代，「日本第一美男」松坂桃李化身忠實鐵粉，展現前所未見的形象和演技。

2021年金馬奇幻影展將於4月9日至18日在台北信義威秀與MUVIE CINEMAS展開，選片指南將在3月27日舉辦，並於3月28日正式開賣，更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官方網站。

(中時 )