再次感謝總統蔡英文 Tsai Ing-wen對羽球運動的支持，本隊三位優秀的選手Chou Tien Chen周天成、王子維 / Wang Tzu Wei、戴資穎/ Tai Tzu Ying今天接受總統的接見，表揚他們一月份在泰國三個比賽的表現，總統同時也繼續勉勵他們，在未來的比賽中除了要保護好自己的身體外，繼續為國爭光，讓全世界的人都看見台灣運動員的榮耀！ 由合作金庫銀行羽球隊發佈於 2021年2月24日 星期三

今年1月初出發前往泰國曼谷比賽的中華隊羽球選手，結束連三周強硬賽程後，2月初返回台灣，在新冠肺炎防疫規定下，進行14天居家隔離及7天自主健康管理，在今天凌晨0點正式完成所有隔離日程，今天出席中華民國羽球協會活動時，一哥周天成提到，隔離期間因為不能接觸其他人，在規定空間活動、訓練下，也能更專注在自己的課表。

周天成提到，雖然是居家隔離，但每天仍有課表要操練，並不會完全放空，所以日字也是相當忙碌，「但因為在防疫旅館居家隔離期間，不會和其他人接觸，在封閉環境下訓練，反而更安靜，就能很專心面對，覺得也算是好事，能讓我更專注在技術上的鍛鍊。」

周天成感謝國家防疫隊的付出，讓選手從去年疫情爆發以來，仍能安心維持訓練、保持狀態，出國比賽回來後的隔離、訓練安排也相當完善，幫助選手增加戰鬥力，這也是中華隊這次泰國賽事有好成績的原因之一，維持了狀態，就能比其他國家選手更快進入狀況。

今天周天成也和隊友們在羽協理事長張國祚率團下，前往總統府接受總統蔡英文祝賀嘉勉，周天成透露，這是第三次進到總統府，前兩次分別是2016年里約奧運後及2018年雅加達亞運後，前兩次都是整個中華隊代表團，人數相當多，這次人數比較少，也讓他有機會和總統小聊一下。

至於接下來的賽程安排，周天成暫時以亞洲圈賽事為主，打算參加延到5月25日開打的馬來西亞公開賽、延到6月1日開打的新加坡公開賽等和東京奧運積分有關的賽事，至於4月的亞錦賽，因為比賽地點是中國大陸武漢，狀況還不確定，也在等待進一步決定。

(中時 )