總統蔡英文幕僚出書，被指是自爆民進黨招募蟑螂網軍攻擊政敵，且不該寫的內容都寫出來了。外傳政府的網軍蟑螂窩有2.0版本，對此，台南市議員謝龍介分析認為，這應與蔡英文接下來的布局有關，她需要一批禁衛軍，在卸任總統後，仍對民進黨有影響力。

外傳黨中央有意設立一個選戰專案辦公室，繼續強化社群戰力。謝龍介24日在政論節目「正常發揮」中表示，很多人都說這專案辦公室是行政院長蘇貞昌要弄的，應該不是，是民進黨直屬總統府、黨主席的，但不得不佩服民進黨快速反應。

謝龍介指出，民進黨2018年敗選後馬上檢討，快速製造出一個網路戰模式，並在2019年民進黨內總統初選不斷拖延，等中央廚房、各路側翼、網軍稍微成形後，就抓賴清德試刀，且當時沒有人想的到，「打到讓一個明日之星…那是神欸！台南的神，民調那麼高的賴清德，竟然被他打成這樣，拜託蔡總統不要用網軍、國家機器對付他」。

對於中央有意設立選戰專案辦公室傳聞，謝龍介認為可能與蔡英文接下來布局有關。（圖／摘自正常發揮YouTube）

謝龍介說，民進黨當時每天滾動式做民調，看看今天噹了賴清德幾條、砍了他幾招，是否反映在民調數字上，結果是有符合期待，慢慢把時間拉到蔡英文穩贏的時候，再進行黨內初選，「所以賴清德就這樣被拖死了」。

話鋒一轉，謝龍介表示相當肯定賴清德的政治操守，並舉例在萊豬議題上，全民進黨態度180度大轉變，只有賴清德道歉，如果行政院長蘇貞昌也比照辦理，那這個議題就很難再燒，可是他們死鴨子嘴硬。而這也可以看出，賴清德有心問鼎2024，所以覺得出來道歉「穩賺」，謝龍介坦言，和桃園市長鄭文燦比起來，賴的好他感受得到。

對於此次藍白合作，謝龍介分析，民進黨現在是要把柯文哲打成藍的，因為民進黨斷定柯2024會參選，目前柯可以拿到的藍綠得票約45:55，民進黨一直打，就是要把柯往藍的光譜推、把藍的票逼給柯。

此外，謝龍介斷言，蔡英文現在還要防止繼任者對她清算，所以一定要有一批禁衛軍，如果賴清德2024要當選，勢必要這批禁衛軍幫忙，同時蔡英文也會栽培一股新力量在立法院。

(中時新聞網)