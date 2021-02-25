明天就是農曆十五日「元宵節」，許多人會吃元宵或湯圓應景。但每次煮的時候，卻老是不小心用破表皮，除了變得不好看外，也導致美味的內餡流失。對此，專家透露三招可避免湯圓破皮，首先是湯圓在水溫來到70度左右下鍋煮，且烹調時要避免水激烈沸騰，另外盛裝到碗裡時別貪心，一顆顆地裝最好。

專寫美食與烹飪小撇步的搜狐號《小楊聊美食》分享，湯圓種類眾多，除了有小湯圓外，也有包花生、芝麻甚至是肉餡的大湯圓，每一種都非常好吃。其中大湯圓在烹調過程中，常常不小心就破掉，讓可口的內餡流光光，但其實只要把握三招，就可以避免湯圓破掉。

搜狐號《小楊聊美食》表示，第一個小撇步就是「湯圓要用溫水煮」，因為將冷凍的湯圓放入開水之中，兩者劇烈的溫差會導致湯圓表皮易裂開，因此大概等水加熱至70度左右時，放進去煮是最好的，另也提醒大家，湯圓不能冷水下鍋煮，因為會容易沾到鍋底，或是黏在一起，看起來特別醜。

搜狐號《小楊聊美食》指出，第二個撇步就是「烹煮過程中盡量避免水沸騰」，湯圓下鍋後，當水微微冒泡時可以適量加入冷水，並轉成小火，等到鍋裡的水沸騰的時候，再加入冷水，如此等到湯圓全部浮出水面即可食用。而烹煮期間若擔心湯圓黏鍋底，可以用湯勺攪動水面。

搜狐號《小楊聊美食》透露，最後一個撇步就是「裝湯圓要用湯匙」，白白胖胖的湯圓煮好之後，建議可以用湯匙一顆顆裝出來，不要一次性讓湯圓全擠在一起，因為湯圓比此沾黏之後會很容易破皮。

(中時新聞網)