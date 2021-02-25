國民黨主席江啟臣。（資料照/張鎧乙攝）

國民黨黨主席7月將進行改選，各路人馬紛紛表態，包含中廣董事長趙少康、黨主席江啟臣等人都已表態競逐，就是想揮別去年總統大敗的陰霾。然而國民黨24日舉辦論壇，因江啟臣與民眾黨主席柯文哲同台，引發黨內正反聲浪。對此，媒體人韋安今(25日)在臉書直指，即使江啟臣天天挨打，反而有更多同情票，「黨主席連任應該穩了！」

國民黨智庫24日邀柯文哲出席「願景台灣2030」論壇，雖浮現「藍白合作」的可能契機，但藍白內部各有反彈，更有人紛指江啟臣此舉是引狼入室、請鬼拿藥單。其中，新北市議員葉元之在政論節目上連珠炮般狂轟江啟臣，批江棄整個黨的發展於不顧，連主持人謝震武都忍不住插嘴表示，如果都不打斷，好像可以連續狂罵2個小時。

對此，韋安認為，其實立法院老早在選召委時就藍白合了，包含修憲、萊豬遊行都是，搞個藍白論壇，一堆藍營人士就怕吃虧，被柯文哲玩了，他形容這種狀況是「一點自信都沒有」，而且在野只有國民黨能扮演串聯角色，無法扮演才會被取代。

最後，韋安分析，「藍營倒江人士不死心，雞毛蒜皮都要扯江後腿。不過，這樣沒用，因為江啟臣低姿態，天天挨打，反而有更多同情票，主席連任應該穩了。」有網友則是留言寫下，「那些批評的北市議員也是因為自己議員選舉，只算是茶壺裡的風暴，藍營多數人包括縣市長選舉相關人士還是樂見藍白多善意往來的。」

(中時新聞網)