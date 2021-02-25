中華民國游泳協會理事長曾正宗(右三)、運動局長李昱叡(中)與中華民國游泳協會裁判老師們。（台中市政府提供）

台中市游泳運動再掀高潮，2021年全國春季游泳錦標賽25日起至3月1日於北區國民運動中心登場，分10歲以下至18歲以上等5組，包括東京奧運國手王星皓、「天才少女」林佩彣等台中優秀國手均參賽；市府運動局長李昱叡特到場為選手加油打氣，期勉選手拿出最佳實力，展現訓練成果爭取佳績。

李昱叡表示，台中持續推動游泳賽事服務選手競技交流，中華民國游泳協會於北區國民運動中心舉辦110年全國春季游泳錦標賽，北區國運游泳池符合國際競賽標準；此次賽事為台中市選拔110年全國運動會參賽選手重要指標，台中市並將在8月全市運動大會結束後，遴選出台中市游泳代表隊選手。

李昱叡指出，台中積極推廣游泳運動，除持續完善硬體設施，打造友善運動環境，也支持培育眾多優秀選手，前年全國運動會游泳項目獲得10金11銀7銅的全國第2佳績，以及去年全民運動會，水上救生榮獲13金7銀1銅，蹼泳也抱回7金4銀4銅，勇奪全國第一。

運動局強調，市府積極推廣游泳運動，今年陸續將舉辦市長盃游泳錦標賽、議長盃游泳錦標賽、全國小學游泳錦標賽、全市運動會游泳賽、全國總統盃游泳錦標賽，配合防制疫情，現場量測體溫，會要求觀賽民眾及尚未上場的選手配戴口罩，未來配合疫情發展調整後適時推動，歡迎民眾為選手加油打氣。

今日賽事包括中華民國游泳協會理事長曾正宗、副秘書長劉俊宏、北區國民運動中心副執行長黃思皜等均到場關心。

(中時 )