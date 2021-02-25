台灣三星電子今(25)日宣布，旗下B2B商用事業在行動通訊及顯示器兩大領域，2020年皆繳出雙位數成長的亮眼成績單除B2C消費性市場表現卓越，台灣三星整合其強悍軟、硬體，為橫跨多產業的企業品牌提供完整的商用解決方案，最為市場熟知的案例就是麥當勞的點餐顯示器。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，數位化浪潮帶動人們生活型態改變，2020年新常態亦加速企業數位化發展。在零接觸商機、對資訊安全的重視提升、企業期待更直接快速的資訊管理、及因應5G發展提前導入未來科技等四大因素帶動下，挹注商用事業業績表現，帶動行動通訊事業營收年增20%，其中，軟體解決方案Samsung Knox需求顯著提升，較前年成長近7成；商用顯示器事業更以近8成飛躍性成長，表現亮眼。展望2021年，在5G發展、政府政策帶動及大環境影響等因素下，行動通訊業務看好今年維持雙位數成長；而顯示器部門則因2020年成長頗鉅，預估2021年將持平或微幅成長。

台灣三星致力為各領域商用客戶提出適切的解決方案，面對企業迫切的數位轉型需求與2020年大環境衝擊下，三星發現，疫後各產業數位化需求提升，尤以零售、教育、製造業最為顯著。過去客戶主要以行動通訊相關的硬體建置為主，近期基於大量佈署以及資訊管理、資訊安全意識抬頭，對軟體Samsung Knox的重視大幅提升；此外，在5G推波助瀾下，智慧工廠、遠端會議、智慧檢修等需求亦將帶動行動通訊業務高速發展。

此外，在顯示器部門方面，疫情促使中小型企業對視訊會議需求大幅提升，許多課程、會議甚至研討會都改為線上遠距方式進行，進一步帶動各產業客戶開始建置自有的顯示器解決方案。此外，在超市、超商通路專案硬體銷售的助攻下，達顯著的業務成長。然而，過去仰賴大量顯示器與消費者互動的零售產業，近期則因疫情影響降低人流，客戶轉趨保守並著重成本效益，進而產生延緩原投資計畫的現象。

台灣三星商用事業長年布局零售與餐飲業市場，近期更以商用顯示器與行動通訊卓越的軟、硬體整合服務，成為知名連鎖品牌台灣麥當勞的最佳盟友。其中，顯示器部門與台灣麥當勞的合作始於2018年，除預計今年完成全台近400家門市顯示器的建置，憑藉MagicINFO強大的管理系統，目前可透過後台集中控管遍布全台逾千面的顯示器內容，並依需求更換早餐、主餐等各式菜單及促銷訊息，或防疫資訊等內容，大幅提升顯示器的使用彈性。

台灣三星看好2021年5G浪潮帶起的商用需求，在5G發展下將促進智慧工廠、智慧檢修的普及，進而成為行動通訊事業的潛在商機，預估創造雙位數的年營收成長；此外，5G應用所衍生的資安議題亦預計為Samsung Knox注入銷售動能。而於2020年成果豐碩的顯示器事業，亦將推出MagicINFO軟體雲端服務協助企業數位轉型，預計2021年營收能與前年維持同樣水準，並在5G藍海中持續緊抓未來商機。

(時報資訊)