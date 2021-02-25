光寶科(2301)公布2020年財報，全年稅後盈餘達100.16億元，年成長6.84%，每股盈餘為4.31元，創下歷年新高，公司董事會決議每股配息3.4元，配息率達79%，以今天收盤價60.7元來估算，殖息率為5.6%。

光電、5G、AIoT、筆記型電腦、遊戲機與電競，以及汽車電子等市場需求穩定成長，光寶科去年第4季營業收入為414.36億元，營業毛利率與營業淨利率分別為16.2%與4.4%，由於提列呆帳損失準備，單季稅後盈餘為20.08億元，單季每股盈餘0.86元；累計2020年全球合併營收為1571.34億元，受惠於產品設計與組合改善、營運效率提升及全球產能優化，營業毛利率和營業淨利率為17.4%及6.5%，分別年增2個百分點及1.2個百分點，全年營業淨利為102.06億元，年增9%，稅後盈餘達100.16億元，年成長6.84%，年成長6.84%，每股盈餘為4.31元，全年度獲利率和每股盈餘均創下歷史新高。

就各部門來看，去年第4季資、通訊產品部門佔整體營收76%，主要是受惠筆記型電腦、遊戲機與電競類及AI智慧居家設備電源產品需求穩定；光電部門佔營收比重為20%，其中光電元件受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上LED車用照明產品出貨增長，營收持續增長，且鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升以及雷射多功能事務機種出貨順暢。

此外，經由營運活動所產生之自由現金淨流入，當季淨現金部位攀升至466億元。

為反應獲利能力提升、營運活動所產生現金淨流入，光寶科董事會通過2020年每股配息3.4元，配息金額亦創新高，配息率達79%、現金殖息率為5.6%，維持歷年來持續高配息政策與高現金殖利率。

(時報資訊)