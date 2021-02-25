旅美投手江少慶宣布將返台參加中職季中選秀，投入震撼彈，且已經與富邦悍將有了加盟共識，直接「預約」狀元位置，再加上前旅日投手郭俊麟預計能在下半季回歸，屆時富邦本土投手實力大升級，加上原有的土投主力陳仕朋、江國豪，陣容很豪華。

今年27歲的江少慶旅美多年，最高層級上到3A，在2019年12強世界盃成為中華隊王牌，在台灣知名度大開，當時收到不少日、韓球隊合約，不過當時江少慶被評為「只差大聯盟一步」，選擇留美追逐大聯盟舞台。可惜的是去年爆發新冠肺炎疫情，小聯盟賽事全面停止，江少慶的美夢也被迫中斷，季後成為自由球員，在人生十字路口毅然決然選擇回到台灣。

江少慶的經紀公司透露，其實目前還有不少國外球隊邀請加盟，但因富邦球團從去年底就一直展現高度誠意，同時提供了相當不錯的合約條件，因此決定參加今年中華職棒選秀會並成為富邦悍將的一員。富邦悍將領隊蔡承儒也說雙方對於加盟合約已有共識，可以算是公開表明狀元籤就是要選江少慶。

富邦悍將今年除了找來洋投以外，還少見的簽下洋砲，可見對本土投手相當有自信的端倪，富邦悍將本土投手陳仕朋、江國豪近幾年成為輪值主力，而去年選進來的郭俊麟將於下半季傷癒歸隊，若再加上曾丟到159公里火球的江少慶，本土陣容堪稱豪華。

(中時 )