CATCHPLAY＋影音平台搶先推出諸多國內外精彩強片，吸引用戶目光，春節期間由三部搶先上架的金馬獎獲獎作品─《無聲》、《親愛的房客》和《消失的情人節》霸榜電影類前三名，延續國片大爆發的能量。

好萊塢商業動作片《天劫倒數》與《天能》則位居四、五名；影集類由日前傳出將翻拍成韓版的燒腦神劇《想見你》躍升流量冠軍，依次為人氣動畫《鬼滅之刃》、現正與日本同步跟播的《進擊的巨人》最終季。

3月的CATCHPLAY＋持續上架精彩強片，不僅有好萊塢商業電影，如高空驚悚災難片《空中謎航》、奇幻冒險之作《愛麗絲與夢幻島》、動畫喜劇片《古魯家族：新石代》之外，還有多部經典修復名作，包括此生必看的浪漫喜劇片《愛是您･愛是我 數位修復一刀未剪版》、法國名導盧貝松的《終極追殺令 導演版》、日本新浪潮大導大島渚的《俘虜(數位修復)》與《愛的亡靈 (數位修復)》，都將重新與影迷見面。

(中時 )