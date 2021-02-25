英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）正在趕拍《蜘蛛人》第3集，日前他在IG預告要公佈電影正式副標名稱，網路旋即瘋傳各種臆測的片名如《Phone Home》、《Home Wrecker》、《Home Slice》，引起熱議。就在25日正式片名終於出爐，取名為《Spider-Man：No Way Home》，台灣電影公司則公布暫譯的中文片名《蜘蛛人：無回之戰》，電影預計今年12月上映。

湯姆霍蘭德在IG放上影片，短片中他和「蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya）、麻吉「奈德」雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）現身，其中湯姆霍蘭德從導演瓊華滋（Jon Watts）辦公室走出來，沒問到片名的他與夥伴鬥嘴，但3人離開時，牆上的白板即寫著片名《蜘蛛人：無回之戰》，上頭還藏有許多小彩蛋，值得玩味。

湯姆霍蘭德近期接受《今日美國》訪問時，也證實「與漫威、索尼的合約已結束」，但他笑稱自己還年輕，今年才24歲，相當願意繼續扮演蜘蛛人，「假如他們想讓我再拍10部蜘蛛人電影，你們最好相信，我一定會拍的！」

他說：「我想休息一下，可能環遊世界，這是我自從簽約演出蜘蛛人以來，第一次沒有固定合約。接下來我可能會去滑雪，因為這項運動很危險，我之前是不被允許做這件事的，多年來我一直都很小心，這也是我為何沉迷於高爾夫球的原因，這是唯一不會讓我受傷的運動了。」

(中時 )