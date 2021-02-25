國民黨昨天舉辦論壇，邀請台北市長柯文哲出席，藍白合引發關注。被問到未來在召委選舉是否再度和民眾黨合作，國民黨團總召費鴻泰今天參加立法實務會報前受訪表示，還沒有和民眾黨談到這個問題，這個事情是進行式，黨團不排除和任何人合作。

立法院上個會期在8個常設委員會的召委選舉中，由於藍白合作，讓國民黨團在16席召委中，拿下7席。被問到新會期在召委選舉，有無可能再和民眾黨合作，國民黨團總召費鴻泰說，還沒有談到這個問題，這個事情是進行式，還沒有發生，黨團不排除跟任何人的合作，包括跟民進黨在好的議題也可以合作。

國民黨昨天舉辦論壇，邀請台北市長柯文哲與談，藍白同台引發基層反彈，對此，費鴻泰表示，這個見仁見智，他認為在論壇上見面，日後可能會變成常態，有人有不同的看法，但他覺得「見面總比吵架好」，尤其在野黨的負責人們彼此交換意見，也是對社會做一點針砭，蠻好的，當然首次同台大家感受度不同，但他覺得要平常心，「總比密室交易好得很多」。

不過，基層反映應先和黨內溝通，費鴻泰敬告外界不需要再利用此議題見縫插針，昨天是首次見面，有人喜歡這個模式，有人不喜歡，他認為，在野黨彼此互相交往，日後應該會變成常態。

至於新會期黨團如何和民眾黨合作，費鴻泰說，他不能代表黨主席江啟臣講話，但他個人覺得這種交往很正常，在立法院，他跟其他在野黨團或個別委員，往後也會密切交往，總之在野黨的團結，應該會讓執政黨施政上比較小心，對人民也會比較好。

談到昨天藍白同台論壇，國民黨團首席副書記長陳玉珍說，黨內溝通要縝密細緻，才不會造成溝通聯繫上的誤會，至於新會期的議事攻防，陳表示，還是要看議題而定，且須經黨團大會討論。

(中時 )