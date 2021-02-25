獨行俠目前戰績15勝15敗，以恰好五成的勝率排名西區第9，其實到2月3號以前，獨行俠的勝率不到四成排名西區倒數第3；2月3號之後的近9場比賽獨行俠勝率接近八成躍升成為西區中段班的球隊，造成勝率如此不穩定的主要原因在於獨行俠貧弱的籃板，本季獨行俠場均籃板僅42.4顆聯盟墊底，少了籃板競爭力的情況之下命中率變得致關重要，2月3號以前獨行俠整體命中率45.8%(聯盟第17)三分命中率32.7%(聯盟最差)；2月3號之後整體命中率48.2%(聯盟第8)三分球命中率40.2%(聯盟第5)。獨行俠短期之內可以靠著命中率提升排名，但長期下來想辦法提升籃板能力才是根本之道，畢竟手感這種東西還是有幾分運氣成分。

76人本季21勝11敗勝率六成六排名東區第1，雖然是東區霸主但擺在全聯盟卻只名列第5，想要與西區諸強抗衡有兩大關鍵一定要改善，首先是三分火力不足，76人本季場均三分球命中數僅10.5球聯盟倒數第三(倒數兩名為騎士以及尼克)，三分能力不佳會使進攻空間緊縮，利於對方防守，再來就是難以將比數拉開或大幅落後時追分能力不足，以運彩的角度來看就是值得投資小分的球隊。第二點是過多的失誤，76人目前場均失誤高達15.7次聯盟第三多，這與球隊三分投射不好有極大關連，防守者預判76人傳球路徑往往以內線傳導為主，而外線沒把握的76人很容易被防守者猜中傳球路徑，因此讓76人的失誤大大增加，這項數據在76人增進外線能力以前很難有顯著改善。

獨行俠與76人本週五(2/26)上午08:00碰頭，兩隊看板球星值得球迷關注，獨行俠來自斯洛維尼亞的唐西奇(Luka Doncic)場均得分高達28.8分、可摘下8.6顆籃板球、傳出9.2次助攻以及1.0次的抄截，以上四項數據都領銜全隊，其中得分以及助攻就算是擺在全聯盟也是前5名的亮眼佳績；76人的艾比德(Joel Embiid)場均得分29.8聯盟第3，製造犯規的能力了得，場均罰11.7球中10.0球雙雙排名聯盟第一。兩軍實力接近估計會打出比分膠著的防守戰，主推小分賽果。

(中時新聞網)