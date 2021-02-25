希臘時尚配件品牌Folli Follie在日本的子公司Folli Follie Japan，因疫情影響業績，2月19日被東京地方法院裁定破產，負債總額約13億4000萬日圓（約新台幣3億5600萬元）。

進行企業信用調查的東京商工研究公司今天在官網公告，Folli Follie Japan破產，積欠189名債權人共約13億4000萬日圓。

Folli Follie是起源於希臘的女性手錶、配件等時尚品牌，Folli Follie Japan在日本發展品牌，經營百貨公司銷售櫃點等，全盛時期的2006年2月期營業額高達55億3100萬日圓。

不過之後Folli Follie Japan在與其他品牌競爭中面臨苦戰，2019年12月期的營業額僅剩30億日圓；此外，希臘總公司疑美化財報與洗錢等醜聞，也導致品牌信用低落。

因希臘總公司難以提供支援，加上去年起武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，導致日本國內銷售不振，到今年2月，Folli Follie Japan已將部份業務轉讓給其他公司，部分品牌店面也將由其他公司繼續經營。

(中央社)