英超足球26輪，本週末迎來一場重磅大戰，「藍軍」切爾西坐鎮斯坦福橋，迎戰「紅魔」曼聯，本場比賽剛好夾在歐洲盃賽之間，對兩隊調兵遣將勢必是一大考驗。曼聯目前排名第2，與萊切斯特城同為49分，以較佳的得失球差領先；切爾西則以43分排名第5，落後第4名的西漢姆聯2分。本場比賽的勝負不會逆轉兩隊的排名，但對於爭奪前4名的歐冠資格，卻可能是十分關鍵的一場比賽。

兩隊近況都相當不錯，切爾西自從由德國人圖赫爾接任總教練後，各項賽事8場比賽保持不敗，包括足總盃晉級8強、歐冠16強首回合作客1：0擊敗馬德里競技、以及6場英超4勝2和。藍軍戰績穩步上揚，使得2到4名的歐冠資格爭奪戰越演越烈，因為除了曼城一枝獨秀以59分遙遙領先外，在切爾西後頭追趕的利物浦和艾佛頓都是40分，艾佛頓更是少賽一場，2至7名之間的差距僅有9分，3、4輪比賽就可能讓排名有翻天覆地的變化。

曼聯近況也不差，自從主場意外爆冷輸給謝菲爾德聯後，各項賽事7場比賽4勝3和，同樣在足總盃晉級8強、歐霸32強首回合作客4：0大勝皇家社會、以及5場英超2勝3和。不過曼聯落後連勝不止的曼城已多達10分，本季爭冠的希望漸趨渺茫，力守第2名絕對是紅魔要盡力完成的目標。

切爾西中後衛蒂亞戈席爾瓦預計本週可以傷癒回歸，但即使他不能上場，以圖赫爾愛用3-4-2-1陣型預測，仍可在祖馬、魯迪格、克里斯滕森和阿斯皮利奎塔4人中選擇3人先發，其他位置幾乎都有兩名球員可以輪換，兩名年輕中場普利西奇和哈維茲週中歐冠已替補上陣，切爾西幾乎全員健康，是爭勝的一大利多。

曼聯方面也傳出好消息，烏拉圭射手卡瓦尼、蘇格蘭中場麥克托米尼和荷蘭中場范德貝克預計都可在週末復出，只剩後衛瓊斯和中場普格巴仍在傷兵名單中。曼聯在週中的歐霸32強第2回合主場出擊，由於首回合4球大勝，相信可以輪換多名主力，為迎戰藍軍作好準備。

兩隊近8次交手，曼聯4勝3和1敗領先，包括上賽季英超主客雙殺藍軍，本季首回合0：0握手言和，切爾西在去年足總盃準決賽3：1淘汰曼聯，拿下近8次對戰唯一勝利。曼聯本季客場戰績8勝4和，是所有球隊在主場或客場唯一保持不敗的隊伍，估計在週中留力的情況下，足以和藍軍平分秋色，推薦紅魔受讓勝。

(中時新聞網)