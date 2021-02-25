農曆正月十五元宵節，又稱「小過年」，命理老師謝沅瑾日前在臉書專頁指出，作為春節的尾聲，元宵節是一年中求財運、補財庫的最佳時機，特別分享元宵開運習俗，讓民眾祈福聚財，好運攏總來！

正月十五為「上元一品賜福天官紫微大帝」聖誕，又稱為上元節，而上元天官主司賜福，因此民間會在當天子時起至上午期間，準備五牲、水果、三界公金等豐盛供品誠心祭拜，祈求天官賜予福氣。

除此之外，湯圓象徵團圓、圓滿，被視為年頭吉兆，因此這天除了闔家團聚共享湯圓之外，也是祭祖之日，當天上午需準備湯圓、三牲、四季水果，或日常飯菜，依照家中慣例的方式祭祀祖先，表達慎終追遠之意。

值得注意的是，上元、中元、下元節是一年中三次補財庫的最佳時機，元宵節當天是補「年頭運」，能暢旺上半年財運；中元節則是補「年尾運」，補足下半年財運；至於農曆十月十五的下元節，補的是「明年運」，藉由提早補運，讓財源不中斷。因此這三天會有不少民眾前往財神廟補財庫、點財神燈，以求增旺財運。

元宵節除了求財，還能求子，眾所皆知，元宵節的主要慶祝活動便是提燈籠、賞花燈，由於「燈」和「丁」同音，相傳夫妻在元宵節當天到花燈下鑽燈腳，就能祈求子嗣，或是相偕帶著燈籠到附近廟宇，並將燈籠留下，有「獻燈求丁」這樣的說法。

(中時新聞網)