一名男網友表示，弟弟已過世5年了，近日夢到弟弟穿著整套的運動服，引領他到現在的住所，便告訴他自己現在化成一隻蚊子，當弟弟開口向他借錢時，夢就醒了，他跟媽媽決定利用假日前往弟弟的塔位看看，孰料，當他們開車要離去時，突然一隻蚊子飛進車裡，他一口咬定就「弟弟」。

原PO今（25）日稍早於臉書社團《靈異公社》發文指出，昨晚睡夢中夢到過世5年的弟弟，夢境中的一切異常地真實且清晰，他看見弟弟穿著當年臥病時的運動套裝，對著他說「我想回家」，隨後便領著原PO到現在的住所。

原PO說，夢境中的弟弟異常地冷靜，對著他說「我現在變成一隻蚊子，不再洗澡了」，隨後便向他開口借5千元，正當他要掏出口袋裡的錢時，突然間夢就醒了。原PO坦言，一年中除了掃墓，家人幾乎不會刻意去看弟弟，就怕觸景傷情，但這夢境讓他覺得有異，於與家人相約抽空前往。

原PO與媽媽帶著水果及金紙，一家人一抵達弟弟的塔位前，都忍不住啜泣出聲，隨後大家一起將金紙燒完，希望弟弟能及時領用花費，正當一行人要驅車離去時，一隻蚊子突然飛進車內，他立刻喊出弟弟的名字，一旁的媽媽一聽立刻反駁。

原PO心裡一陣酸楚，理解媽媽的心情，「畢竟沒有人希望自己的寶貝兒子，現在成了一隻蚊子」，他也希望自己能再多為弟弟做些什麼，好讓自己的心安定下來。

(中時新聞網)