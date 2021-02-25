余苑綺去年才二度抗直腸癌成功，未料她日前癌症復發，肺部跟淋巴有新腫瘤，余苑綺則積極對抗病魔，她已接受治療、並在昨（24日）出院，不過女兒3歲女兒「樂樂」則因為余苑綺住院沒睡好，今天在余苑綺懷中大哭討抱，余苑綺心痛說：「媽媽好愛好愛妳們 我一定會陪妳們一起長大的」。

雖然癌症復發，為母則強的余苑綺仍打起精神接受治療，不過余苑綺稍早則在臉書發文透露：「本來想說平常都是天使寶的樂樂，今天怎麼這麼盧，盧了半個鐘頭」，原來是前幾天余苑綺住院，女兒都沒睡好，想睡覺才會這樣。

余苑綺臉書全文。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

大哭後的樂樂事後躺在余苑綺懷中不到2分鐘就睡著，讓余苑綺心痛說：「媽媽好愛好愛妳們 我一定會陪妳們一起長大的」，余苑綺並在文末標記：「#謝謝所有朋友的關心跟祝福# #我很快就會好起來的# #希望所有被病痛折磨的病友一起加油#」，字裡行間展現滿滿正能量。

余苑綺在2014年發現罹患直腸癌，她以正能量面對「一直都覺得我會好」，經過12次化療，終於戰勝病魔，未料余苑綺2019年生下兒子後，她直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散至肝、肺，不過余苑綺為母則強，為了一對子女積極接受治療，並在去年康復，余苑綺本以為抗癌成功，未料又復發，余苑綺接下來會展開3個月化療，工作暫緩、專心調養身體。

(中時新聞網)