日前，美國高爾夫球名將老虎伍茲在美國加州洛杉磯發生嚴重車禍，據傳伍茲沒有生命危險，但腿部骨折需開刀。參予救難警消人員表示，這台翻覆的休旅車前後嚴重變形，但內部卻完好無損，因為安全氣囊全開救了伍茲一命。救難人員口中的這輛車，就是經美國公路安全保險協會(IIHS)評鑑，剛獲得最多安全獎項的韓國現代汽車。

現代汽車25日表示，旗下高檔品牌Genesis與子公司起亞在最新一輪碰撞測試評估中，均有獲得IIHS的12個最安全首選獎(Top Safety Pick, TSP)和5個最最安全首選獎(Top Safety Pick+, TSP+)評等。

現代的Palisade休旅與Nexo氫燃料電池電動車，起亞的K5以及Genesis品牌的G70與G90轎車均獲得TSP+大獎。至於TSP的12個獲獎名單，包括現代的Tucson與Kona休旅，以及起亞的Telluride與Sorento休旅。

IIHS表示，2021年有49個車款獲得TSP+殊榮，有41車款則得到TSP獎項，總數從2020年的64個增至90個。

IIHS補充，藉由這些獎項，希望消費者能夠更了解那些車款在碰撞時，能夠提供安全保護，有充足照明設備，以及正面撞擊保護性佳。從2021年的TSP與TSP+數量多增26個就可看出，各個車商正加緊腳步迎接挑戰。

要拿到TSP或TSP+這兩個大獎，首先要經過六個駕駛與乘客耐撞性測試，包括前方小面積偏位，前方一般，側撞與車頂強度等等。且獲獎者必須配有前方預撞功能，不管是車與車或是車與人之間撞擊。

大贏家為VOLVO汽車，在各方面排名最高，榮獲9個TSP+獎項。通用汽車獲得一個TSP獎與一個TSP+獎。至於日本三菱汽車，則沒有拿到IIHS任何獎項。

(時報資訊)