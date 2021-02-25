據台灣房屋集團趨勢中心統計，台中七期地價300萬俱樂部中，入榜最多的建商，便是本次購地的興富發，以及連推「寶格」、「麗格」等豪宅的大陸建設。兩建商在10強榜單中，各自攻佔了3個席位，且近年七期的單價地王，也皆為兩大建商所持有，可見兩建商逐鹿七期的態度積極。興富發，日前公告以28.57億，購入台中七期的惠民段7地號約907坪土地，換算土地單價達315萬，成為七期地價300萬俱樂部的新成員！不過由於前5名的土地行情均達320萬/坪，因此本次興富發所購土地，依照成交單價排名居於史上第6。

台灣房屋趨勢中心經理陳定中指出，目前七期重劃區土地單價最貴的地王，是興富發去年以350萬/坪購入的惠國段88地號；但在此之前，由大陸建設、厚生集團聯手買下的惠國段103地號等3筆土地，則憑藉346.9萬/坪高價，雄踞地王寶座將近6年之久，如今該地現已開發為豪宅「麗格」。

至於七期首度站上300萬單價的土地，則是惠國段108地號。該地現已與惠國段105地號合併，成為現今「寶格」的基地。惠國段108地號原為教父餐廳，2009年力麒建設以單價300萬買下，之後再以每坪327萬轉買給大陸建設，這兩次交易的價格，均刷新當時台中的土地單價新高紀錄，堪稱是台中地價紀錄的製造機。

由於近年興富發、大陸建設等外地建商，接連砸下重金在七期搶地，讓台中本地建商在儲備土地庫存上，增加不少壓力，僅寶輝、聯聚等少數在地大建商，能在地價300萬/坪俱樂部中露臉。

台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方表示，在四方建商湧入大獵地之下，七期的土地資源已所剩無幾，尤其是容積率高達650%的新四、新六等高強度土地，更是奇貨可居，因此往後七期的高容積率土地，單價衝上400萬的機會頗高。

而隨著購地成本提高，可在七期立足的建商只剩兩種，首先是財力雄厚的全國性業者，再來則是獲利能力強的在地知名高端大建商，中小型建商除非早年就進入七期發展，否則未來涉足七期的可能性將愈來愈小。

(時報資訊)