鴻海(2317)集團旗下夏普（SHARP）宣布，董事會通過出售持有的堺顯示器產品公司（SDP）所有股權，出售對象及出售價格均未揭露，僅表示並非公司關連方，預計3月15日完成出售，對截至3月底的2020年會計年度合併財報影響甚微。

夏普指出，集團收到買方提議收購公司持有的SDP股份，經公司審查後依據3點因素決定出售股份。首先，夏普目標成為「強勢品牌企業」，決議在設備業務領域積極與外界合作的發展策略，同時在確保技術和為持穩定採購的狀況下，促進業務結構改革。

夏普表示，在顯示器面板業務方面，集團已擁有一些世界領先的技術及專業知識，在與SDP在知識產權領域維持合作夥伴關係之際，集團判定在業務發展上不需與SDP強制維持資本關係。

其次，夏普已與SDP達成共識，即使未來解除資本關係後，SDP仍將持續穩定提供高品質的液晶面板。再者，顯示器面板需持續投入大量資金以保持競爭力，解除資本關係、撥離經營具高度波動性的大型液晶面板業務，可穩定集團的合併財報表現。

夏普持有SDP約23.44％股份及24.55％的投票權，基於保密協議，夏普並未揭露股權出售對象及出售金額，僅表示對象並非集團關連方。集團預計3月15日完成SDP股權出售，屆時將不再持有SDP股份，對截至3月底的2020年會計年度合併財報影響甚微。

SDP近2年營運再度陷入虧損，截至去年3月的2019年會計年度合併營收為999.2億日圓、年增10.34％，營業虧損71.75億日圓、虧損較前年減少59.6％，稅後虧損196.42億日圓，虧損較前年減少31.01％。

(時報資訊)