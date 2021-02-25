美國通用汽車（General Motors）高層周三表示，他們認為迫使汽車製造商減產與關廠的全球晶片短缺情況已經開始改善，有信心通用汽車今年將實現獲利目標。

通用汽車財務長Paul Jacobson在周三召開的Wolfe Research會議上表示：「過去兩周我們總談論著這是一個動盪的局勢，但實際上我們已經看到情況好轉，此刻我要說的是，我們對於能達到發布的財測充滿信心」。

通用汽車在本月稍早公布營運展望，預計今年調整後稅前盈餘將達到100億～110億美元，相當於每股4.50～5.25美元。該公司並預期2021年汽車部門之調整後自由現金流將介於10億～20億美元。這項預測已將晶片短缺的潛在影響納入考量，包括對其自由現金流帶來的衝擊估將介於15億～25億美元。

晶片短缺的影響仍在，而通用汽車也仍在努力應對這樣的局勢，甚至將資源集中用以打造需求較高的車款。

財務長Jacobson在會議上表示：「我們充滿信心，我們正努力解決問題，我們會在今年下半年盡快恢復正常，也堅信這將不會成為我們未來的問題。」

受到全球晶片短缺影響，通用汽車已暫時關閉美國堪薩斯州、加拿大和墨西哥的汽車和跨界休旅車工廠，直到3月中旬。通用已經表示，將優先生產「最熱銷的產品」，包括全尺寸卡車、休旅車與Corvette跑車，而這也是通用最賺錢的車款。

顧問公司AlixPartners估計，受到晶片大缺貨影響，今年全球汽車業營收恐將大減606億美元。這項估算包括整個汽車供應鏈，從經銷商和汽車製造商、到各大小型供應商。

穆迪投資者服務公司日前則表示，全球晶片供應緊缺的問題對通用汽車與福特汽車今年營收造成衝擊約將達三分之一，也將打擊兩家公司的獲利表現。

(時報資訊)