周四一份經濟數據顯示，德國民眾對三月的消費信心表現超過預期；該歐洲最大經濟體的購物民眾樂觀認為，抑制疫情的封鎖措施將很快地解除。

德國GfK研究所負責調查的消費者信心指數，對2000名德國民眾進行調查，二月的指數修正為-15.5，對三月的消費信心則上升到-12.9，優於路透預期的-14.3。該讀數亦為自去年十月以來首次的按月上升。

雖然德國在今年初的數周染疫人數穩定下降，但近日呈現靜止，對變種病毒的疑慮持續，讓政府難以作出鬆綁封鎖的決策。德國目前的封鎖措施為持續到3月7日，總理梅克爾(Merkel)預定在3月3日檢討逐步解封的步驟。

GfK研究員Buerkl表示，從去年12月中旬收緊社交管制之後，目前看到消費信心某種程度的復甦；近期染疫綠的下滑以及啟動疫苗接種計畫，為加速的解除封鎖帶來希望。但是只有封鎖真正地解除，商店、飯店、餐廳再次開放，消費信心才能持續復甦。如果3月7日後再次延長封鎖，快速復甦的機會將會消失。

GfK的消費者氣候指標為預測下個月實際私人消費的發展。

(時報資訊)