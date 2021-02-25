國際信用評等機構穆迪（Moody's）24日宣布維持台灣主權信用評等Aa3，並將展望由「穩定」調升為「正向」，為首次調升展望。行政院長蘇貞昌今（25）日在行政院會表示，這對政府是很大的肯定，顯示政府治理能力優於預期。

蘇貞昌表示，相信來自國際間著名評等機構對台灣的評價更為客觀，非常值得重視跟珍惜。他指出，穆迪在報告中特別肯定台灣因應疫情的財政紀律優異表現，不但有效促進經濟迅速回復常軌，也肯定台灣成功處理美中貿易戰影響，顯示政府治理能力優於預期。

蘇貞昌指出，去年台灣在許多國際評比都獲得佳績，如「IMD世界競爭力年報」在人口2千萬以上的國家中，台灣排名第3、為5年來最好。在亞洲公司治理協會的亞洲公司治理評鑑中，台灣排名第4名，在世界數位競爭力調查評比則排名第11名，均創歷年最佳成績。

蘇貞昌表示，台灣在國內外嚴峻挑戰下守疫情、拚經濟，還要減負擔、增福利，並嚴守財政紀律，至今已連3年歲入歲出謄餘超過千億元，是政府與國人共同努力的結果，期許行政團隊繼續兢兢業業，讓台灣在國際上更加發光發熱，給國家更好的前景。

(時報資訊)