日本股市25日大反彈，美FED(聯準會)清除通膨疑慮，以及暗示短時間內不會升息後美股大漲，也讓日本投資人再度進場搶進。因此，日經也宣告收復三萬點失土。日經225指數收30,168.27點，上漲496.57點，漲幅1.67%。東證股價指數收1,926.23點，上漲23.16點，漲幅1.22%。

美國聯準會主席表示，市場要達到FED設定的通脹目標，可能還需要三年以上時間，表示美國在很長一段時間內，都會維持目前寬鬆貨幣政策。

美國三大主要指數均收高，道瓊與標普500指數月線有機會創2020年11月以來最佳紀錄。

Pictet資產管理表示，FED一番談話其實也對日本股市產生很大影響。目前是基本面健康，股市才能一天急跌後，隔天就急漲。

擁有平價品牌優衣庫（Uniqlo）的迅銷（Fast Retailing）上漲1.78％，對日經大漲貢獻度最多，其次是軟銀集團（SoftBank）小漲0.28%。

晶片相關業者跌深反彈，東京威力科創(Tokyo Electron)漲1.49％，發那科(Fanuc)漲5.65％，東電化(TDK)漲2.36％。

鈴木汽車（Suzuki Motor）卻跌3.3％，因此高壽91歲的董事長宣布6月將退休。不到一周時間前，鈴木同業本田汽車（Honda Motor）才剛宣布新任執行長任命消息，本田漲1.2％。

日經指數漲幅最大的是三井玉造船廠(Mitsui E&S Holdings)大漲7.83%，其次是Nikon也大漲7.04％。

(時報資訊)