149甲線上的「10-5登山步道」登山口有3棵不同品種櫻花同時綻放，是最佳拍照景點。（周麗蘭攝）

有「鐵屁股步道」之稱的10-5步道，終點通往大尖山。（周麗蘭攝）

順149甲線往樟湖村開，沿途零星櫻花引人入勝，從華山教育農園到山海觀咖啡一帶粉紅佳人櫻花大爆發。（周麗蘭攝）

古坑鄉草嶺村石壁部落的櫻花本周大爆發，二二八連假是賞花好時機。（周麗蘭攝）

古坑鄉草嶺村石壁部落的櫻花本周大爆發，二二八連假是賞花好時機；除草嶺深山外，淺山的華山村、桂林村也盛放，適合短程遊客美拍，古坑鄉咖啡園目前正是開花期，也很適合健行聞花香。

草嶺村青山坪的櫻花美景過年期間吸引大批遊客，海拔更高的石壁九芎神木、蘇家農園一帶本周盛放，桃花、李花、櫻花同時開，令上山的遊客驚豔不已，直說「來對了！」

若賞花時間緊迫，民眾也可到華山走走，華山吊橋一帶幾百公尺的櫻花道坡度緩和，適合全家老小出動，運動兼賞花，春節期間人潮滿滿；順149甲線往樟湖村開，沿途零星櫻花引人入勝，從華山教育農園到山海觀咖啡一帶粉紅佳人櫻花大爆發，宛如粉紅公路。

149甲線上的「10-5登山步道」登山口有3棵不同品種櫻花同時綻放，是個最佳拍照景點，若想練腳力，可以體驗有「鐵屁股步道」之稱的10-5，終點通往大尖山。

山海觀咖啡老闆張景科說，５年前陸續種的櫻花終於成為花海，這幾天很多開車族停車拍照。他也呼籲遊客，賞花不要攀折花木，停車要注意交通安全。

華山村、桂林村本周沉浸在白色花香中，咖啡園雪白的咖啡花迸發彷彿下雪，每一枝條都像仙女棒，吸引蜜蜂忙採花蜜，盛放期間只有3天，賞花要抓緊時機，沿著古坑212鄉道進入桂林村的北營小廟附近，沿途有較多咖啡園。。

(中時 )