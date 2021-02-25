元宵節即將來臨，大街小巷紛紛張燈結綵，到處都是濃濃節慶氛圍，身為「社區好鄰居」的永慶房屋在傳統民俗節慶之際，不僅協助各地里長舉辦活動慶祝元宵節、送花燈，也邀里民闔家共襄盛舉，享受民俗節慶的趣味與熱鬧。

總是熱心在地大小事的永慶，是里長們辦活動的最佳幫手。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶房屋秉持著服務鄉里、回饋社會的心，與里民同歡慶元宵，今年雙北市共借出近五百頂帳篷，參與超過290場的活動。每場活動除了派出同仁在現場支援外，也免費提供帳篷、礦泉水等資源，助活動順利推行。」

配合各地元宵節活動，永慶房屋準備吸睛造型氣球，送給成功闖關的民眾，現場也提供房地產稅務諮詢服務。(圖/永慶房屋提供)

綠色生活夯！永慶房屋攜江山里打造元宵盛會

台北市中山區的江山里，在永慶房屋的協助下，讓元宵節吹起綠色風潮！江山里的「牛轉乾坤慶元宵園遊會」中，除倡導環保知識，也將「做環保」變成關卡，請里民用實際行動，一起守護地球、減少資源消耗。不少居民紛紛將家中可回收的書籍雜誌、電器、與電池帶到現場，兌換集點闖關成功，同時還能兌換DIY創意紙雕燈籠，感受節慶魅力。

永慶房屋中山區店長吳政緯表示：「很榮幸今年再次受到里長的邀請，擔任活動協辦單位。除了贊助20頂帳篷外，永慶也派出同仁支援，免費提供房地產稅務諮詢服務，還同步向民眾宣導《實價登錄3.0》將成交行情揭露到門牌號碼的服務，提醒里民買、賣屋前需透過實價登錄確認行情，避免吃虧。同時也贈送花燈給現場民眾，祝福大家在新的一年，萬事順心、身體康健。」

台北市中山區江山里里長劉陽劍分享：「感謝永慶房屋每一年都提供許多帳篷，展現企業的愛心與熱情。在疫情考量下，今年將元宵節園遊會的規模縮小，但依舊有送燈籠、壽桃、及套圈圈和摸彩活動…等，並和永慶一起安排闖關遊戲，希望里民們感受到我們『活動縮小，但樂趣不減』的用心。」

「社區好鄰居」永慶房屋連續三年擔任工作人員，協助古莊社區發展協會順利完成活動。(圖/永慶房屋提供)

響應古莊社區發展協會舉辦節慶活動 永慶房屋連續三年提供人力與物資

為了讓居民有優質的生活環境，已連續四年榮獲台北市社區評鑑績優的古莊社區發展協會，持續推進社區發展，今年元宵節特別舉辦「慶元宵暨大安區小古意歡樂園三週年慶」活動，除規劃應景的猜燈謎活動，還有戲劇變臉、土風舞演出及小古意孩童秀等表演，更搭配刺激的親子闖關與摸彩活動增添趣味，期盼串聯老、中、青三代一起同樂。

台北市大安區古莊社區發展協會理事長吳宗雄表示：「為社區民眾營造豐富的生活體驗是協會成立的宗旨。除了在重要節慶時舉辦特色活動外，協會平時也針對社區需求規劃社區親子館，由師範大學的師生組成的師資，為社區的學童提供免費的課後輔導；協會更設立關懷館定期舉辦瑜珈、健走…等活動，歡迎里民一起參與，為健康把關。」

永慶房屋大安區店長李文富強調，永慶已經連續三年幫助古莊社區發展協會舉辦大小節慶活動，除了主動擔任工作人員助活動順利進行外，永慶團隊也準備造型氣球送給闖關成功的居民，祝賀里民們新年快樂！

永慶房屋送DIY花燈 美仁里元宵節文藝氣息傳遍鄰里

台北市松山區美仁里今年的元宵活動吹起藝文風，邀請到台北市立交響樂團來演出！此外，活動現場也設有小吃攤位，且重視居民健康的台北市松山區美仁里里長林志創，還特地在現場安排乳房攝影及子宮頸抹片健康檢查，細心照料里民健康。

美仁里里長林志創說：「美仁里每年固定舉行大型節慶活動，長年來相當受到里民的喜愛。今年的元宵活動內容更豐富，除了有音樂會外，民眾還能在現場兌換燈籠，參加精采的摸彩活動。也十分感謝永慶房屋的協助，讓每次的活動都能順利推行。」

永慶房屋松山區店長尤柏霖指出，新年一開春，永慶團隊就和里民一同度過元宵節，除免費贊助20頂帳篷外，還準備花燈及造型氣球，送給熱情參與活動的里民。永慶未來也會持續參與地方活動，協助里長、社區發展協會們為鄰里注入更多活力。

永慶房屋與美仁里再度攜手合作慶祝元宵活動，邀居民賞花燈、猜燈謎。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)