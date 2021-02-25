中龍鋼鐵董事會決議 擬不發放股利 16:022021/02/25 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼(2002)代子公司中龍鋼鐵公司公告董事會決議， 109年度虧損撥補案。 市場變數多 多重資產穩中求勝 看好新南向發展 華銀擬設雅加達代表辦事處 (工商 ) #中鋼 #中龍鋼鐵 #擬不 #發放股利 #虧損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擺脫對中依存 美推供應鏈新戰略 04:102021/02/25 國際大事 台鐵又釀2死1傷事故 藍委曝一事怒嗆林佳龍：想去選哪快去選 08:322021/02/25 政治 融程電獲利衝次高 大發4元股利 17:502021/02/25 財經 藍白同台掀反江聲浪 李乾龍：我有點不開心 但事情過了就好 15:272021/02/25 政治 中部空品達橘紅等級 環保稽查員進駐中火 17:432021/02/25 生活 遠傳配發股息3.25元 創次高 18:112021/02/25 財經 台達電灑花 2020營運大豐收 04:102021/02/25 產業．科技 皇普自結去年財報 每股稅後純損0.73元 16:442021/02/25 財經 寶一去年每股淨損0.58元 不發股利 12:152021/02/25 財經 中職》王維中先發展現火球 味全龍仍遭兄弟完封 16:552021/02/25 體育 大陸「恐同」教材案二審維持原判 不屬知識性差錯 09:142021/02/25 兩岸 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 華為手機邁入鴻蒙時代 IDC警告：進攻海外 不能沒它 - 財經 《女大》班底陳薇甜嫁「德翔海運少東」婚宴照曝光！ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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