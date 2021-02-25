明（26）日就是一年一度的元宵節，雖然是個全家聚在一起吃湯圓、度過快樂時光的好日子，但還是有不少禁忌需要小心注意！命理專家「清水孟國際小孟老師」也特地在臉書發文，列出了元宵節的15大禁忌，像是不可以借錢、不可以吵架等，以免觸怒神明，趕跑財神爺！

1、元宵節是天官大帝的生日，因此家人、朋友以及小孩子之間不可以發生爭吵，以免觸怒神明。

2、天官大帝是三官之首，代表福星，因此福星下凡的時候不宜殺生。

3、元宵節也是臨水夫人千秋（壽辰）之日，據傳臨水夫人因力抗妖魔，入水又失血過天，所以這天不宜到海邊，也不宜使用尖銳物品以避免見血。

4、民間相傳元宵節的由來，是一位獵人誤殺了玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝因而震怒要放火燒人間，為了象徵人間已經受罰，才會在這天放鞭炮、點燈，因此在這天切勿逗弄鳥類。

5、寒單爺屬於武財神，有傳聞說祂怕冷，因此在元宵當天不要吃冰，否則可能使財富遠離。

6、吃湯圓時不要敲碗，因為在古代只有乞丐才會敲碗，這樣做小心會失財，而且晚上敲碗也可能引來「好兄弟」。

7、元宵當天不宜剪頭髮和洗頭髮，因為髮象徵「發」，剪頭髮代表「財氣被剪」，洗頭髮則代表「錢財流動大」。

8、不可以借錢，以免把自己的好運都借光。

9、米缸不能見底，不然錢財也會跟著見底。

10、不要弄破衣服，避免破財。

11、不宜搬家，因為會把福氣都搬光。

12、不宜敲打房子，會把福氣和財氣都給敲掉。

13、不要穿黑和白的衣服，有象徵坐牢的負面含意。

14、家裡不要太暗，太暗的話代表家中的前途也會是昏暗的。

15、小孩的燈籠不要放在鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，把燈籠放在鏡子前有著替亡靈指路的意涵。

(中時新聞網)