「2021士林官邸鬱金香展~荷你相遇」於今(25)日至3月7日浪漫登場，今年活動以11萬株色彩繽紛的鬱金香花海為活動添「裝」，讓民眾可以以偽出國概念，也能到鬱金香的故鄉出遊，帶領大家從鬱金香的發源國度--中亞的土耳其暢遊到歐洲荷蘭及東方的日本，感受鬱金香花海滿滿的浪漫氛圍，擦出中西相遇的浪漫火花。北市公園處表示，今年展覽特別規劃3個國家4個鬱金香展區，以「荷蘭村」為主要的概念，邀請大家「不用出國也能走訪鬱金香的故鄉」。
土耳其精典熱氣場景與鬱金香帶您秒飛到土耳其「土耳其區」，鬱金香的發源地其實是中亞的土耳其，雖然今(2021)年園區沒有土耳其鬱金香，以荷蘭鬱金香為主角來布置，把土耳其國花「鬱金香」來搭配土耳其的經典場景熱氣球，讓鬱金香花海展現土耳其當地風情。
透過3D彩繪想像乘座遊船帶您遊阿姆斯特丹的運河屋（攝影：洪書瑱）「荷蘭區」及「荷蘭運河縮影區」為此次士林官邸鬱金香最主要展區，內有風車、木鞋及3D手繪畫家「想像空間藝術工作室洪榮傑老師」透過3D手繪方式打造荷蘭運河縮影，讓遊客在台也能感受深入其境，搭乘遊船遊運河，同時搭配紅、黃、紫、白、雙色及羽狀等各式各色鬱金香，想要感受異國風情，一秒就置身荷蘭之感。
「日本區」內展出了4個來自日本礪波市特有種鬱金香，並布置了鳥居、祈福鐘、丹頂鶴、鯉魚旗等日本礪波鬱金香公園的吉祥物小鬱及小香等，邀請大家一起在新的一年敲響幸福及平安。
園區除了有來自荷蘭及日本等各色鬱金香外，還有具香氣的風信子、毛地黃、風鈴花、繡球花等相互幫襯，由於鬱金香特色及為了賞花品質，若時間允許，建議遊客八點至十點之間至士林官邸，會有較好的賞花品質！另外，士林官邸公園「新蘭亭」2/12-3/14還有春節花卉展，有喜氣蝴蝶蘭及應景的春節佈置。
由於還在疫情期間，為避免實體活動產生民眾聚集情形，暫停現場活動，改規劃3天(2/25、2/27、3/5)共5場次的線上首映節目，包括精彩的演出表演、荷蘭大使帶領走訪鬱金香故鄉、米飛兔帶你逛花園，同時更能學習到許多關於鬱金香的小知識等。
此外，透過網路首映進行互動及網路抽獎，歡迎大家一起線上賞花抽大獎，就有機會獲得鬱金香花造型項鍊黃金墜子、台北士林萬麗酒店的豪華客房住宿券及精選雙人下午茶等多項好禮！而相關活動鬱金香展更與士林商圈、天母商圈及北投商圈多達40家以上周邊商家策略合作共同推出鬱金香展專屬限定優惠，民眾於展覽期間向合作商家出示鬱金香展官網電子優惠券畫面，即可享有餐飲業及旅宿業等獨家好康優惠。為因應賞花人潮，作好防疫工作，公園處提醒遊客們務必從福林路大門量測體溫後進入展區，公園的其他二個側門是只出不進，同時提醒遊客務必戴好口罩、保持社交距離，還透過公園新花漾粉絲團及士林官邸旅客粉絲團，於平日下午3時，假日加播11時以紅黃綠燈即時提供人潮情報訊息，或是您可利用臺北市景點即時影象服務
，了解士林官邸的現場人潮情形，斟酌是否至現場賞花。
活動資訊：2021士林官邸鬱金香展～荷你相遇
活動地點：士林官邸公園（臺北市士林區福林路60號）開放時間：上午8時至下午18時為節能減碳，請民眾多多利用捷運及大眾運輸工具
士林官邸鬱金香展園區搶先看
相關訊息可至活動官網及士林官邸旅客粉絲團查詢！
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。