荷蘭村的鬱金香世界（攝影：洪書瑱）

「2021士林官邸鬱金香展~荷你相遇」於今(25)日至3月7日浪漫登場，今年活動以11萬株色彩繽紛的鬱金香花海為活動添「裝」，讓民眾可以以偽出國概念，也能到鬱金香的故鄉出遊，帶領大家從鬱金香的發源國度--中亞的土耳其暢遊到歐洲荷蘭及東方的日本，感受鬱金香花海滿滿的浪漫氛圍，擦出中西相遇的浪漫火花。北市公園處表示，今年展覽特別規劃3個國家4個鬱金香展區，以「荷蘭村」為主要的概念，邀請大家「不用出國也能走訪鬱金香的故鄉」。

土耳其精典熱氣場景與鬱金香帶您秒飛到土耳其

土耳其精典熱氣場景與鬱金香帶您秒飛到土耳其

土耳其精典熱氣場景與鬱金香帶您秒飛到土耳其「土耳其區」，鬱金香的發源地其實是中亞的土耳其，雖然今(2021)年園區沒有土耳其鬱金香，以荷蘭鬱金香為主角來布置，把土耳其國花「鬱金香」來搭配土耳其的經典場景熱氣球，讓鬱金香花海展現土耳其當地風情。

透過3D彩繪想像乘座遊船帶您遊阿姆斯特丹的運河屋（攝影：洪書瑱）

透過3D彩繪想像乘座遊船帶您遊阿姆斯特丹的運河屋（攝影：洪書瑱）「荷蘭區」及「荷蘭運河縮影區」為此次士林官邸鬱金香最主要展區，內有風車、木鞋及3D手繪畫家「想像空間藝術工作室洪榮傑老師」透過3D手繪方式打造荷蘭運河縮影，讓遊客在台也能感受深入其境，搭乘遊船遊運河，同時搭配紅、黃、紫、白、雙色及羽狀等各式各色鬱金香，想要感受異國風情，一秒就置身荷蘭之感。

不同花色品種鬱金香（攝影：洪書瑱）

日本鳥居、祈福鐘、鯉魚旗裝點日本鬱金香展區（攝影：洪書瑱）

「日本區」內展出了4個來自日本礪波市特有種鬱金香，並布置了鳥居、祈福鐘、丹頂鶴、鯉魚旗等日本礪波鬱金香公園的吉祥物小鬱及小香等，邀請大家一起在新的一年敲響幸福及平安。

不同花色品種鬱金香（攝影：洪書瑱）

不同花色品種鬱金香（攝影：洪書瑱）

不同花色品種鬱金香（攝影：洪書瑱）

不同花色品種鬱金香（攝影：洪書瑱）

風信子（攝影：洪書瑱）

園區除了有來自荷蘭及日本等各色鬱金香外，還有具香氣的風信子、毛地黃、風鈴花、繡球花等相互幫襯，由於鬱金香特色及為了賞花品質，若時間允許，建議遊客八點至十點之間至士林官邸，會有較好的賞花品質！另外，士林官邸公園「新蘭亭」2/12-3/14還有春節花卉展，有喜氣蝴蝶蘭及應景的春節佈置。

由於還在疫情期間，為避免實體活動產生民眾聚集情形，暫停現場活動，改規劃3天(2/25、2/27、3/5)共5場次的線上首映節目，包括精彩的演出表演、荷蘭大使帶領走訪鬱金香故鄉、米飛兔帶你逛花園，同時更能學習到許多關於鬱金香的小知識等。

此外，透過網路首映進行互動及網路抽獎，歡迎大家一起線上賞花抽大獎，就有機會獲得鬱金香花造型項鍊黃金墜子、台北士林萬麗酒店的豪華客房住宿券及精選雙人下午茶等多項好禮！而相關活動鬱金香展更與士林商圈、天母商圈及北投商圈多達40家以上周邊商家策略合作共同推出鬱金香展專屬限定優惠，民眾於展覽期間向合作商家出示鬱金香展官網電子優惠券畫面，即可享有餐飲業及旅宿業等獨家好康優惠。為因應賞花人潮，作好防疫工作，公園處提醒遊客們務必從福林路大門量測體溫後進入展區，公園的其他二個側門是只出不進，同時提醒遊客務必戴好口罩、保持社交距離，還透過公園新花漾粉絲團及士林官邸旅客粉絲團，於平日下午3時，假日加播11時以紅黃綠燈即時提供人潮情報訊息，或是您可利用臺北市景點即時影象服務

，了解士林官邸的現場人潮情形，斟酌是否至現場賞花。

活動資訊：2021士林官邸鬱金香展～荷你相遇

活動地點：士林官邸公園（臺北市士林區福林路60號）開放時間：上午8時至下午18時為節能減碳，請民眾多多利用捷運及大眾運輸工具

士林官邸鬱金香展園區搶先看

花盆娃娃乘坐手工打造遊船帶您賞鬱金香（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

士林官邸鬱金香展開展 11萬株花海展異國風情（攝影：洪書瑱）

相關訊息可至活動官網及士林官邸旅客粉絲團查詢！

(中時新聞網)