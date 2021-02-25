高雄一名公司主管2018年9月與屬下小芳（化名）起爭執，她在36分鐘內辱罵小芳多達17次，內容包含「臭俗仔」、「他X的」等粗語，遭小芳告上法院；主管表示，因為小芳平時工作表現不佳，常在實驗流程上擅作主張，造成公司多次召開品管會議，她動怒之下才罵人；法院認為，當時公司內沒有其他人，不構成公然侮辱，且主管非無端謾罵，最終判小芳敗訴。

判決書指出，小芳與主管在2018年9月間在工作上發生不愉快，她遭主管在公司實驗室內飆罵粗話，包括「他X的」、「臭俗仔」、「幹妳X」等內容，她不堪被公然侮辱，一狀告上法院。不過該主管說，平時公司實驗都會上鎖，有門禁管制，當天室內只有她小芳，而她當天發怒全是因為小芳對屢次在實驗室工作流程上自作主張，品管部主管對此曾多次召開會議確認規範。

該主管在法庭上說，當天小芳屢次在她忙碌時頻頻發問，她才會針對工作上的事情與對方溝通，「我並不是針對她，是要表達對她的行為感到憤怒，是情緒性發言，並非惡意侮辱」。法院一審判主管無罪，二審時法院認為，主管當天36分鐘內雖然辱罵小芳多達17次，但是當時實驗室沒有人，不構成「公然」侮辱。

此外，法官表示，小芳已經不是公司新人，小芳也承認看錯會議紀錄而招來主管斥責的事實，可見該主管並非無端謾罵，而是出於不滿對方工作效率、工作態度所做出的發洩，因此駁回上訴，判主管無罪、小芳敗訴。

(中時新聞網)