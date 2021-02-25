NHL冰球佛羅里達美洲豹在傳奇球星雅格(Jaromir Jagr)退役後，已連續4季被擋在季後賽門外。本季美洲豹大幅改善過去為人詬病的防守，戰績也水漲船高，目前戰績高居聯盟第二。本週日(2/28)08:00，美洲豹將在主場迎戰同屬中央區的強權卡羅萊納颶風，美洲豹近兩季在主場對戰颶風一勝難求(1和2敗)，此戰面對戰力同樣高檔的颶風，勢必會面臨一場苦戰。

美洲豹前場擁有以胡貝多(Jonathan Huberdeau)為首的火槍隊，近幾季團隊進攻效率都相當出色。但明星門將盧恩戈(Roberto Luongo)退休後，美洲豹的防守效率一落千丈，上季球團雖然以7年7千萬美金網羅前藍衣隊門將博布羅夫斯基(Sergei Bobrovski)補強防守戰力，但簽下肥約的博布羅夫斯基無法繳出匹配身價的成績，救球率90.0%、場均失球3.23皆為生涯最差，低落的防守效率讓美洲豹依舊無緣季後賽。本季美洲豹重用年輕門將德里德格(Chris Driedger)，德里德格目前出賽9場繳出8場優質先發，救球率高達92.9%，如果德里德格能延續目前的防守表現，搭配前場強勢火網，美洲豹本季可望拿到睽違已久的季後賽門票。

颶風本季由老將特羅赫克(Vincent Trocheck)打頭陣，帶領新生代前鋒斯維奇尼科夫(Andrei Svechnikov)及奧霍(Sebastian Aho)打出強勢進攻，不僅團隊進球率11.5%及場均進球3.69都名列前茅，淨勝球數17也高居聯盟第三。防守端方面，雖然主力門將拉澤克(Petr Mrazek)只出賽4場就因手指傷勢進入傷兵名單，但替補門將萊默(James Reimer)稱職扮演救火隊角色，讓颶風的防守尚能維持一貫的強度。本季颶風攻守兩端都有強勢的表現，近期更兩度完封超級強隊坦帕灣閃電，聲勢不斷看漲。颶風兩名攻守主力特拉維倫(Teuvo Teravainen)與拉澤克還在傷兵名單，筆者相信待兩人歸隊後，完整體的颶風將成為各隊夢魘。

本季兩隊在颶風主場交手過一次，雙方進攻組表現都力壓防守組，合計繳出72次射正，美洲豹最終在延長賽靠著胡貝多的進球以4比3帶走勝利。本季美洲豹與颶風的場均射正數分居聯盟第二及第四，進球率也都遠優於聯盟平均，因此筆者估計此戰走向進攻戰的機會較大，推薦投注「大小玩法-大5.5」。勝負盤方面，雙方進攻戰力幾乎不相上下，但從進階數據觀察，颶風的爭球成功率(Faceoff Win Percentage)53.9%遠優於美洲豹的49.0%，這意味著雙方在進球率接近的情況下，颶風應能取得較多的球權及攻擊機會，因此筆者看好颶風能在這場惡戰中勝出，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時新聞網)