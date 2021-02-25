50歲凍齡美女洪欣11年前和小10歲張丹峰結婚，3年前男方爆出和女經紀人畢瀅過從甚密，張丹峰否認後，又為了避嫌將畢瀅辭退，先前畢瀅近照曝光，整張臉變得更精。，陸媒報導，近日畢瀅曬出一段影片，可見她穿上藍色旗袍，梳著復古髮型，性感S曲線若隱若現，似乎跨行當舞台劇演員，部分網友酸：「話劇演員的門檻真低」。

張丹峰2018年傳出和畢瀅共處一室7小時，女方後來穿著睡袍離開，張丹峰後來發文駁斥，稱自己被抹黑，也強調為了讓另一半安心，已經讓經紀人離職，而洪欣則是從頭到尾封口沒發聲，卻被眼尖網友發現刪掉夫妻合影，張丹峰解釋是兩人先前起口角，氣憤外界過多聯想。

畢瀅先前曬近照（右圖）。（圖／翻攝自微博）

張丹峰後來徹底斷開畢瀅，常被拍到在機場和朋友婚禮與洪欣同框，夫妻倆又和好如初，去年兩人再傳婚變，洪欣站出否認。今年初兩人和財經圈的朋友、微博用戶「上海徐曉峰」聚餐，對方開心寫下：「晚上和弟弟張丹峰、弟妹洪欣，還有他們可愛的女兒，在一起吃飯」，間接暗示張丹峰和洪欣確實沒離婚，仍是夫妻關係。

畢瀅分享自己參與舞台劇片段。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

近日畢瀅多張生活照在網上瘋傳，可見她離開緋聞風暴後，生活十分愜意，有時還會去搭直升機，享受單身時光。據《鳳凰網娛樂》報導，畢瀅22日分享一支影片，片中她穿旗袍疑似在演舞台劇，但不知是和朋友的小型演出或職業性質表演，引發推測她可能轉行當演員，部分網友不領情，諷刺說：「為什麼她還可以上台？」、「劣質演員要退圈，劣質人員咋可以入圈」、「公眾人物應該是形象好的人」。

(中時新聞網)