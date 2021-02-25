有感於智慧醫療將成為未來產業發展趨勢，但目前相關人力缺口仍大，為培育兼具AI人工智慧與醫療專長人才，中台科技大學攜手宜寧高中、台中榮總等單位共同簽署產學合作備忘錄，透過策略聯盟的方式，培育產業所需技術人才、穩定產業人力等目標。

中台科技大學校長陳錦杏、宜寧高中校長何財源及台中榮總醫影部技術主任陳政男、澄清醫院護理部主任饒瑞玉、林新醫院護理部主任朱彥紅、采威國際資訊公司董事長蕭哲君等人代表各單位簽署產學合作備忘錄，現場氣氛熱絡。

陳錦杏表示，以醫護專長起家的中台科大透過與澄清、林新、中榮等產業界聯盟，希望提供專業的醫技、護理與長照人才，同時攜手宜寧高中、建立產學一條龍的模式，讓學生從高中時期就了解自己興趣、能探索出未來的升學及就業志向，強化專業職能、落實學用合一。

何財源則說，近幾年台灣教育走向多元化，使得學生生涯規畫也相對更多元，為幫助高職學生有更多機會選擇從事醫事工作，宜寧上學期開始在應用英語科開設「醫事人員專班」，現在進一步結合中台、業界，透過邀請教授入校授課、提升學生專業科目能力，提早熟悉醫事領域，也達到資源共享。

與會者強調，此產學合作可落實「技術人才培育、產業人力需求穩定、社會正義照顧」目標，達到升學、就業無縫接軌，也精進學生的專業、實務能力，同時結合人工智慧、健康管理等領域，培養學生具備智慧醫療應用的跨領域能力，滿足產業對「軟實力」需求。

見證簽約儀式的立委莊競程則說，他從大學到博士都是在生醫工程領域學習，生醫產業是現在與未來正積極推動的重點產業，智慧醫療的技術發展更可達成個人化精準醫療目標，而在其發展過程中，人才培育是重中之重，透過產學結合，盼提升台灣在生醫產業與智慧醫療的競爭力。

(中時 )