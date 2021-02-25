PGA高球賽事本週有WGC墨西哥錦標賽登場，官方專欄媒體作家有半數看好D.強生能奪冠，與目前運彩開盤賠率一致，達人帶大家一同看看這些專家們的選擇：

今年PGA官網針對各賽事，有專欄媒體作家以類似夢幻總教頭(Fantasy Game)的遊戲概念，選出心目中評比的表現優異選手名單及奪冠預測，本週六位專家有三人看好D.強生稱王，在所選名單中也僅一人沒挑入D.強生，運彩開盤D.強生賠率6.25為有列名個人賠率最低，顯示莊家的看好度也與官方頗為一致，值得玩家參考。

各作者的看好名單及奪冠人選一覽表

看出其他端倪了嗎？喜歡玩大點的彩迷，不妨包牌賠率10倍以上的幾個看好名單人員，尤其同為18.00倍的弗諾與V.霍夫蘭德，均為6位專家有5人納入名單者，更有2人奪冠名單各挑其一，是達人認為專家們除了D.強生外，次佳看好的奪冠人選。

PGA官方專家的共識是否符合大家期待並幫忙賺到獎金，下週一就能見分曉！

(中時新聞網)