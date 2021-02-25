甜美女星Albee（本名范乙霏）當年從節目《我愛黑澀會》出道，甜美外型和火辣身材，又有開朗不做作的個性，近年來成為通告咖，各大節目都見到她的身影；日前Albee在《綜藝大熱門》大方公開素顏，被大讚化妝前後幾乎沒差別，而傲人上圍因整理衣服時彈出來，意外搶鏡，主持人和來賓都忍不住說「身材真好」。

節目《綜藝大熱門》近日找了多名女星素顏登場，挑戰300秒化妝，其中女星Albee摘下原本遮住臉的面膜，皮膚狀態不僅保養得好，氣色也和平時上妝時差別不大，現場男主持和嘉賓都很驚訝；一些網友也表示，「Albee根本沒差耶」、「找參賽者可以有點誠意嗎？大家素顏都滿美的」、「乙霏真的很漂亮捏」。

Albee在節目上素顏，化妝時車頭燈炸出意外搶鏡。(圖/ 摘自《綜藝大熱門》YouTube)

Albee在節目上素顏，化妝時車頭燈炸出意外搶鏡。(圖/ 摘自《綜藝大熱門》YouTube)

不過，在Albee要挑戰300秒快速化妝時，主持人吳宗憲貼心提醒「衣服拉好，衣服」，她整理衣服時，內搭衣服太合身，超雄偉雙峰意外比素顏更搶鏡，吳宗憲還忍不住表示，「Albee身材爆好的」，更提到先前有一次錄影看到她穿泳衣，被她的性感身材辣到講話吃螺絲。

其實Albee平時經常在IG曬出各種自拍美照，好身材眾所皆知，不久前才因為穿著超深U背心，還由上往下拍攝，邪惡視角看到雙球幾乎炸出來，讓粉絲大飽眼福。

而Albee近年除了在綜藝節目主持上有好的表現，也在舞台劇《我的大老婆》中挑戰一人分飾三角，演技也獲得不少觀眾肯定，她也積極增進自己在演藝圈的實力。

(中時新聞網)