國民黨主席江啟臣昨天和台北市長柯文哲同台，藍白合引發關注，但也引發黨內基層反彈，甚至出現倒江聲浪。對此，江今天受訪時呵呵笑了兩聲後說，他上任一來，就不斷有挺江、反江各種聲音，他只是把該做的事情做好，國民黨不是一言堂，從過去一年來經過很多事件，也證明有不同的聲音不代表分裂。

立法院新會期明天開議，國民黨今天下午在智庫舉行立法實務研討會，討論新會期將推動的優先法案。

對於和台北市長柯文哲同台衍生可能的藍白合作，引發基層反彈，黨主席江啟臣受訪表示，大家都很清楚昨天就是論壇的場合，不管是內容、形式都是這樣，如果是正式的政黨合作，絕對會有相當充分準備、內部溝通，甚至過程都要很謹慎。

江啟臣指出，昨天就是一個論壇，當然籌備過程的溝通聯繫，是有些問題與瑕疵，這部分都會檢討。他認為，健康的政黨有不同的意見是很正常的，而且經過內部溝通去把一些問題改正，藉由不同的溝通管道，最後凝聚共識解決問題，讓黨繼續向前走，這也是黨員希望看到的。

至於有倒江的聲音出現？江啟臣呵呵笑說，他不知道，從他上任一來，就不斷有挺江、反江，國民黨不是一言堂，從過去這一年經過很多事件，也證明不同聲音不代表分裂。

媒體詢問，身兼國民黨副祕書長的台南市議員謝龍介，認為前高雄市長韓國瑜不會出來參選國民黨主席，因為韓會變成民進黨2022的提款機？江啟臣說，黨主席選舉的事，因為他是現任黨主席，他必須重申，尊重所有人的權益，符合資格的黨員要參選他都尊重，國民黨是一個民主的政黨，作為現任黨主席，就是落實黨內的民主機制。

(中時 )