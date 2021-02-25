針對萊豬行政命令表決，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人棄權未投票，被認定跑票，民進黨今召開中評會決定，三位立委停權一年，再犯則停權3年；並建請中執會做為下次提名的參考。對此，江永昌發出聲明表示，黨必須有黨的紀律，願意接受。林淑芬及劉建國則未接電話，無法取得回應。

林淑芬、劉建國、江永昌等3人，因萊豬表決棄權，未與黨團一致性投票，黨團日前決議黨團停權3年、罰款3萬元，並送交黨中央做為提名參考。黨中央今召開中評會，決議停權一年，再犯則停權3年。

對此，江永昌表示，食品基於科學及有效管控會是安全的，台灣也需要為了台美合作關係與發展國際貿易走出去，執政黨這樣做並沒有錯，但需要多一點時間讓人民理解清楚；對於中評會今天所做決議，黨必須有黨的紀律，願意接受。

不具名綠委則認為，中評會結果一如先前預期停權一年，屬於合理範圍，否則對其他遵守黨團決議一致投票的立委不公平。

(中時 )