2020年央行祭出限貸令，希望抑制投資買氣，不過對於高資產族而言似乎影響不大，實價登錄揭露，今年一月第一筆億元豪宅交易是頂禾園，11樓230坪，以2億7826萬元，拆算單價170萬，頗符合近一年的交易行情，雖然買方是原帝寶住戶，財力應該不成問題，不過還是以六成貸款購屋。反觀法人置產就顯得闊氣，大安區老名宅祥瑞園14樓的樓中樓戶，僑外資「泰三投資」零貸款，以1.05億買下，去年底璞園信義12樓戶，也是由外資「英屬維京群島商創迎股份有限公司」砸1.8億現金買下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高價住宅貸款也就是俗稱豪宅貸款，從2012年起就限貸6成、無寬限期，因此一般豪宅購屋的資產規畫和腳步，不太有變化。

至於去年底央行加碼，針對公司法人信用性管制，第一戶房貸限貸6成、第二戶以上房貸限貸5成，且無寬限期，不過從美中貿易戰後，台商回流，台股大漲，近期國際評等機構穆迪，首度對台灣的評等展望調高到正向，顯示台灣經濟情勢佳，海外資金歸隊，在市場資金豐沛下，限貸完全沒對高資產族的資金配置造成任何影響，豪宅照買不縮手。

張旭嵐指出，頂禾園位於臨沂街，是頂新集團頂禾開發的豪宅，樓高20層，一樓一戶，共19戶，2012年開始預售，屋齡五年，至今僅9筆交易，最高單價為17樓216萬，因有知名住戶港星余文樂因此聲名大噪，近年中高樓層交易單價守在170萬。

台灣房屋信義安和捷運特許加盟店店東廖德欣分析，祥瑞園位於復興南路上的名宅，近大安森林公園，位於前AIT舊址後面，周邊街道整齊，社區寧靜，早期跟旁邊的金銀雙星是很熱門的社區。屋齡已有33年，近年行情在95~100萬之間，該戶因為是樓中樓，坪數較大，因此總價破億。

(時報資訊)