法國零售超市集團Casino在周四宣示，將在今年全力促進獲利率和現金流發展，繼續推動資產處置計畫，以減少債務。

Casino集團在2020年營業利益為14.26億歐元(約合17.4億美元)，以固定匯率計算為上升25.2%；在法國和其第二大市場巴西的成本刪減，協助了集團業績表現。在同店銷售(SSS)基礎上，全年銷售額來到319.1億歐元，優於前一年的346.4億歐元，年增8%。2020年每股獲利為2.17歐元。

全球的食品零售商都受惠於新冠封鎖而來的購物需求，消費者居家隔離，無法到餐廳進行外食。此亦顯著推進了Casino在市中心的便利商店和線上購物業務。

Casino集團至今已賣出28億歐元資產，包括將數以百計家折扣連鎖商店Leader Price賣給德國競爭同業Aldi。Casino表示，在法國廣泛的業務組合發展成功，讓其在處置計畫上有了極大的彈性，Casino並證實45億歐元處置目標。

(時報資訊)