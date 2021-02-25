電競《英雄聯盟》中國賽區(LPL)在經過兩周的農曆春節假期後，春季賽於周一(2/22)續行，喜愛LPL賽事的朋友們，本周末恰好有幾場精彩的賽事，不妨就趁這次的228連假，大膽放手一「博」吧！

2/27(六) 15:00 俠盜勇士@LGD戰隊  推薦不讓分「俠盜勇士」勝

俠盜勇士(RW)目前戰績1勝7敗，聯賽排名敬陪末座；LGD戰隊(LGD)戰績1勝5敗，排名倒數第3，兩隊成績都不理想。先說LGD，雖然前場比賽對上TT戰隊(TT)取得2：0的成績，順利「破蛋」搶下一勝，但難說LGD的狀態變好，只能說TT當天的表現太差。至於RW，農曆年前隊伍表現不佳，不過，年後隨著主力ADC選手Betty的回歸，RW戰力應能有顯著的提昇，有機會拿下本次比賽的勝利。偏好高賠率的朋友，可考慮買RW勝(參考賠率2.05倍)。

2/27(六) 19:00 趣加鳳凰@皇族RNG  推薦不讓分「皇族RNG」勝

趣加鳳凰(FPX)目前戰績7勝2敗，聯賽排名第2；皇族RNG(RNG)戰績6勝1敗，排名第3。兩隊的雙C組合實力都很強，無論是FPX中路Doinb與ADC選手Lwx的組合，或是RNG中路Cryin與ADC選手GALA的組合，兩隊雙C組合的擊殺及輸出能力，表現都在伯仲之間。不過，前陣子表現不錯的FPX打野選手BO，未來應該無法再回到LPL賽場上；再次歸隊的Tian，從前場FPX與WE戰隊的比賽中看得出來他的狀態仍然不好，雖然FPX緊急徵召二軍的Beichuan與Tian兩人共同負責打野的位置，但Beichuan在發展聯盟(LDL)的好表現是否能在LPL的賽場上延續？這還是未知數。偏好高賠率的朋友，可考慮買RNG勝(參考賠率2.15倍)。

2/28(日) 15:00 LNG戰隊@V5戰隊  推薦不讓分「V5戰隊」勝

LNG戰隊(LNG)目前戰績4勝4敗，聯賽排名第10；V5戰隊(V5)戰績同樣4勝4敗。兩隊的實力差距不大，但LNG前場比賽以0：2大敗給滔博電競(TES)，LNG的上路Ale狀況明顯不好、打野選手Tarzan也無法掌握比賽節奏搶下關鍵資源，若LNG無法解決目前的問題，本次比賽對上V5的勝算恐怕不高，推薦可買V5勝(參考賠率1.6倍)。

2/28(日) 19:00 iG戰隊@蘇寧易購  推薦不讓分「iG戰隊」勝

iG戰隊(iG)目前戰績4勝4敗，聯賽排名第8；蘇寧易購(SN)戰績3勝5敗，排名第12。SN前場比賽以0：2敗給京東電競(JDG)，SN缺乏指揮的問題仍然沒有解決，雖然對線期選手的表現不錯，但中後期團戰處理的能力不佳，且打野選手SofM的狀況也不好，難以適時提供支援。相較之下，iG全隊的狀態較好，本次比賽只要正常發揮，拿下SN應非難事，推薦可買iG勝(參考賠率1.55倍)。

(中時新聞網)