新創數據公司威朋（Vpon）與三菱電機合作，透數據分析技術，為三菱機電挖掘出全新潛在客群「家電遊牧族群」，凸顯三菱電機品牌優勢的同時，也在疫情時期助其銷量目標達成率逆勢成長至110％。

三菱電機深耕台灣多年，帶給消費者「匠人精神」和「一生懸命」的專業品牌形象、贏得好口碑。然而在競爭日趨激烈的家電市場中，三菱電機的品牌力顯得不夠突出、產品的獨家優勢也較缺乏記憶度。Vpon表示，透過數據分析技術，幫助三菱電機找出全新客群，也帶動銷量成長。

在品牌面，Vpon將「會選擇購買三菱電機及日系競品家電的人群」設定為品牌面溝通的主要受眾。藉由數據分析，發現三菱電機受眾的輪廓和他牌日系家電忠誠受眾的輪廓有所區隔，他們偏好居家用品，為家庭感較重的一群人，交集者為具有同樣特性，同時也對他牌日系家電有興趣的一群，Vpon針對這些潛在TA投放他們偏好的素材廣告，將其轉化成三菱電機的忠誠用戶。

此外，在產品面，Vpon則以數據挖掘並定義出「家電遊牧族群」，這群消費者重視單一產品的功能技術更勝特定品牌，是三菱電機高潛力的潛在消費者，Vpon要將這群消費者轉換成三菱電機的忠誠用戶。

Vpon以數據分析使用者瀏覽行為，針對三菱電機電冰箱特色將潛在客群「家電遊牧族群」細分化。以在意美感者為例，Vpon威朋將Vpon DMP數據包中有著喜愛設計家電與高端家電標籤的族群歸類為會在意玻璃鏡面者，再將其定義為在意美感者，打撈這群受眾並針對其投放玻璃鏡面相關廣告，成功投其所好。

2020年在疫情衝擊下，全球家電市場銷售量大幅下滑。但經由Vpon獲取、處理、分析並深度挖掘數據，找到更多認同三菱電機的人群，使其銷售目標達成率逆勢成長至110％。透過有效結合廣告與數據，找出並觸及更多潛在消費者，幫助客戶解決品牌力與產品力不足之問題，創造新商機。

(工商 )