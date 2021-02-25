宏碁以電競品牌Predator為名主辦的區域性世界級電競賽事－亞太區2020/21 Predator 電競聯盟大賽（APAC Predator League 2020/21 ），因新冠肺炎疫情影響，延至今年舉辦，在眾所期盼中確定於4月開打，全面採取線上賽，亞太區選手們蓄勢待發爭奪榮耀。

亞太區2020/21 Predator電競聯盟大賽（APAC Predator League 2020/21）是第三屆以宏碁電競品牌Predator為名主辦的區域性世界級電競賽事，總獎金池高達 400,000 美元，冠軍隊伍將獲得Predator Shield掠奪者冠軍盾牌 。「第三屆亞太區Predator電競聯盟大賽照常舉行，非取消賽事，是對賽事期待已久的選手及粉絲的承諾」。宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，「由於Covid-19的影響依舊存在，考量賽事的選手、粉絲、觀眾和工作人員的安全和最佳利益，我們將比賽全面以線上方式進行。」

第三屆亞太區Predator電競聯盟大賽（APAC Predator League 2020/21）將於4月6日至4月11日舉辦，全面採取線上賽，比賽則分成四個賽區《DOTA2》(APAC Predator League 2020/21 Grand Final Dota 2 Asia、APAC Predator League 2020/21 Grand Final Dota 2 APAC)、《PUBG》(APAC Predator League 2020/21 Grand Final PUBG Asia、APAC Predator League 2020/21 Grand Final PUBG APAC)各兩個賽區，具賽事資格的電競團隊將角逐各賽區冠軍。

獲得總決賽資格的各區戰隊將率先獲得今年的參賽資格，而剩下的名額將由宏碁邀請的其他戰隊填補。這些隊伍將依據地理位置預先分配在四個賽區，於各區總決賽中一決高下，奪取夢寐以求的Predator Shield掠奪者冠軍盾牌及獎金。原定於菲律賓馬尼拉舉行總決賽的所有門票持有者將獲得全額補償，同時VIP門票購買者將獲得售票時承諾的聯盟大賽紀念品，以感謝他們的耐心和支援。關於退票流程，宏碁將於近期公佈。

(科技)