元宵節後是苗栗地區客家人的掃墓時節，苗栗縣消防局統計，前年因掃墓引發的火警達523件，去年已降至230件，今年持續加強防火防災宣導，提醒民眾在慎終追遠的同時也能顧及環境整潔、安全及防範山林火警。

消防局副局長匡夢麟指出，元宵節到清明節為客家掃墓期間，祭祖時燃燒冥紙、雜草或鞭炮，易發生山林火警，去年2月到4月間統計有208件雜草火警，今年又因缺乏降雨，天乾物燥，因此為提升民眾防火常識及防火防災警覺，加強宣導「4不2記得」口訣。

匡夢麟說明，「4不2記得」包含不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹；以及記得滅餘燼、記得收垃圾，在慎終追遠的同時也能顧及環境整潔、預防及減少山林火災田野發生。

此外，燒香及焚燒紙錢不僅容易引起火災，還會產生大量二氧化碳、高溫和煙塵，也會釋放出一氧化碳、苯、甲苯等有害呼吸道的揮發性物質，縣府環保局為解決燃燒紙錢造成空氣汙染問題，已多年持續推動紙錢集中燃燒作業。

環保局指出，三義納骨塔、西湖第二公墓納骨塔、後龍聚福堂、通霄承佛寶塔、造橋生命紀念園區、苑裡青埔生命紀念館、卓蘭第一公墓納骨塔，以及福祿壽生命藝術園區設置紙錢集中區，讓民眾集中放置祭祀後之紙錢，環保局將派遣紙錢集中車輛統一運送至焚化廠煉化，將誠心傳達給先人，同時也避免空氣汙染問題。

(中時 )