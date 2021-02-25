高麗菜價崩盤，讓不少菜農血本無歸，為幫助農民，新北市議長蔣根煌及議員林金結25日捐出600箱高麗菜給轄內弱勢團體加菜，新北市長侯友宜也到場見證捐贈儀式。

由於高麗菜產量過剩，以往過年期間一顆要價上百元的高麗菜，今年只剩20元，批發價每公斤更跌破5元，許多農民欲哭無淚。

為幫助農民度過難關，蔣根煌與林金結於25日捐贈600箱共4000多顆雲林縣生產的高麗菜，由惜食行動協會等代表受贈，捐出的高麗菜將提供新北市轄內兒少、身障與街友服務等弱勢團體及老人共餐活動加菜用。

蔣根煌表示，台灣農產品品質優良、營養價值高，尤其高麗菜清甜爽口，不論生吃或熟食都相當美味，鼓勵大家多吃蔬菜有益身體健康，他也特別強調政府相關單位應提出有效因應措施，解決菜價崩盤問題，同時呼籲民眾多多支持台灣農產品，侯友宜則代表轄內所有受贈單位感謝蔣議長及林金結議員的捐贈。

(中時 )