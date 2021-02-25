元宵節就在明天，這天從命理來看是很好的改運、轉運時機，命理專家雨揚老師在FB粉絲團分享元宵節的開運秘訣，想要讓運勢更好，除了要在當天祭拜祖先，還要把握今晚11點的吉時祭拜天官；單身的人也可以趁元宵節這天祭拜月老，能祈求到好姻緣；想要旺財運的人記得在元宵節整理3樣物品，便能有招財的效果。

▍1.元宵節當天祭祖

家中有安放祖先、神明的這天要祭祖，想要祈求健康、人緣、貴人運可在早上5～7點「桃花時」祭拜，想要祈求事業、升官、招財，則可在早上7～9點「財庫時」祭拜。祭祖一定要在上午，不要在晚上，要準備湯圓、元寶，湯圓代表團員美滿，元寶代表招財進寶，湯圓最好能同時準備甜的和鹹的，因為這代表「陰陽」，達到陰陽調和目的。元宵節這天祭祖時可以同時呼請諸佛菩薩、財神、家中護法神、守護神，一併藉由這個機會祭拜。家中沒有安放祖先、神明的人，可以簡單點環香，用呼請的方式祭拜即可。

▍2.元宵節前一晚拜天官

元宵節是紫微大帝聖誕，是向天官賜福的大好時機。中元屬於普渡，下元是消業障，只有上元是賜福，這天天官會來賜福，拜天官最好時機是元宵節前一天晚上11點，祭拜天官最好準備湯圓、水果，如果沒有準備，就拿環香、元寶香代替，祭拜天官之後一直到元宵節整天，家中要燈火通明，不可熄燈。

▍3.元宵節拜月老求姻緣

其實元宵節是另一個情人節，適合求桃花姻緣，想要祈求愛情要好好把握元宵節，這天可攜帶紅線、紅色吉祥結、粉晶、紫水晶或花型飾品，都有催旺桃花的效果。祭拜月老的吉時是下午3～5點，或晚上7～9點。命理中認為月圓許願較靈驗，而元宵節會遇到過年後第一個月圓，能量特別強大，一定要好好把握時機。

▍4.元宵節招財秘訣

元宵節也有幾個招財方法，首先是紅包招財法，除夕夜放在枕頭下的紅包要存到元宵節過後才能使用，元宵過後可以把錢存到銀行，會變成錢母，也可以放一些在皮夾裡，因為皮夾是我們的行動財庫。開工紅包也可以先放枕頭下，元宵當天拿一些放皮夾裡。元宵節這天要整理三個東西，分別是收銀機、皮夾、包包，開店做生意者要整理收銀機，放入新鈔、新零錢，一般人要整理隨身皮夾、包包。

最後雨揚老師提醒，元宵節可以多多布施，不能借錢給別人，否則會把好運借出去，現在正值神變月，在農曆一月多參加法會、吃素、布施、點燈，功德可以放大，因此想要改運、轉運的人一定要多加把握。

(中時新聞網)